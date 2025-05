Lees verder onder de advertentie

Van het starten van een bedrijf tot het realiseren van groei of het inspringen op onverwachte uitdagingen en de verkoop van je bedrijf: ondernemen draait om geld. Om ondernemers hierbij te helpen, organiseert De Ondernemer de MKB Finance Maand: de hele maand juni is er extra aandacht voor financiën, waarbij elke dinsdag live kijkradio wordt uitgezonden om inzichten en inspiratie te delen. Experts en ondernemers delen waardevolle inzichten en praktische tips.

De uitzendingen tijdens de MKB Finance Maand zijn ingedeeld in vier thema’s die nauw aansluiten bij de financiële uitdagingen en behoeften van ondernemers.

Dinsdag 3 juni: Slim investeren in de groei van jouw bedrijf

Ondernemers die willen investeren in groei staan vaak voor belangrijke keuzes. Maar hoe maak je slimme investeringen die écht impact hebben? Ga je naar een bank of kijk je verder? In deze aflevering gaan we in gesprek met:

Erik van Vliet, Teamlead Zakelijke Dienstverlening bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), en expert op het gebied van MKB financiering. Marianne Bruijn Managing Director bij Code-V, het platform dat vrouwelijk ondernemerschap stimuleert en vrouwen meer toegang biedt tot financiering en kennis. Mark Laagerwaard, oprichter van crowdfundingplatform CrowdAboutNow, en specialist in alternatieve financiering. Gijs van Opstal van OnWine, een ondernemer die meerdere rondes van sharefunding succesvol heeft uitgevoerd. Welke lessen heeft hij?

Dinsdag 10 juni: Financieel plannen in onzekere tijden

Onzekere tijden vereisen een sterke financiële strategie. Maar hoe zorg je dat je bedrijf flexibel en weerbaar blijft? In deze uitzending gaan we in gesprek met:

Michiel Hordijk van IMK, expert in advies en ondersteuning voor ondernemers. Ferdinand Bosvelt, een ervaren curator die inzicht geeft in hoe bedrijven het hoofd boven water houden tijdens financiële uitdagingen. Geert Dreschler, accountant en in februari uitgeroepen tot Mr Yuki. Samen delen zij hun tips en strategieën om vooruit te plannen en risico’s te minimaliseren.

Dinsdag 17 juni: Slimme Betaalstrategieën

Betaalprocessen vormen de kern van elke onderneming, maar hoe optimaliseer je deze processen slim en efficiënt? Te gast in deze aflevering is:

Paul Scholten van Buckaroo, een specialist in betaaloplossingen, die de nieuwste trends rondom betaalstrategieën deelt en uitlegt hoe je met innovatieve betaalmogelijkheden jouw omzet kunt verhogen. Of je nu fysieke producten verkoopt, een online service aanbiedt of abonnementen beheert, deze aflevering helpt je om je betaalprocessen te professionaliseren.

Dinsdag 23 juni: Optimaliseer jouw personal finance

Als ondernemer is het belangrijk niet alleen aan de financiën van je bedrijf te denken, maar ook aan je eigen financiële situatie. Hoe zorg je voor balans tussen zakelijke en persoonlijke doelen? Deze aflevering richt zich op het optimaliseren van jouw personal finance en biedt concrete tips om jouw eigen financiële toekomst veilig te stellen. Ben jij bijvoorbeeld al klaar voor de verkoop van je bedrijf?

De uitzendingen worden elke dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur uitgezonden via New Business Radio en zijn live te volgen via de homepage van De Ondernemer. Zorg dat je op tijd inschakelt, stel je vragen live via onze socials en laat je inspireren door concrete tips van professionals, ondernemers en ervaringsdeskundigen.