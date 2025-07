‘E-mobility specialist van Nederland’ Welectric failliet: ‘Mismanagement en gebrek aan retailervaring’

De grote e-bikewinkelketen Welectric is failliet verklaard. Het faillissement leek al enige tijd in de lucht te hangen. Klanten kregen moeilijk contact met het bedrijf. De winkels in Weesp, Den Haag, Amsterdam en Bussum zijn ondertussen gesloten.

Welectric startte in 2020 en wilde een plek zijn waar je voor allerlei elektrische voertuigen terecht kunt. Welectric richtte zich vooral op e-bikes, maar bood daarnaast ook elektrische fatbikes, bakfietsen, steps, scooters en kleine auto’s aan.

‘De e-mobility specialist van Nederland’

Welectric profileerde zich als ‘dé e-mobility specialist van Nederland’ en kreeg in 2022 nog een investering van een half miljoen van investeringsfonds Bloomit. Welectric beschikte over vier zogeheten experience stores in Weesp, Den Haag, Amsterdam en Bussum. Deze locaties zijn voorzien van een werkplaats voor klanten die problemen ondervonden met hun fiets.

Dat het faillissement in de lucht hing, komt vooral doordat klanten al een aantal dagen geen contact kregen met het bedrijf. Daarnaast hing bij de winkels in Bussum en Weesp hing er een briefje op de deur: ‘Wegens omstandigheden tijdelijk gesloten.’ Ook op de reviewsite Trustpilot klagen meerdere klanten over de bereikbaarheid. ‘Met de noorderzon verdwenen. Aanbetaling gedaan, fiets nooit geleverd en toch mijn geld aannemen. Dat wisten ze natuurlijk allang, oplichters.’

E-bikemerken gingen Welectric voor

Het faillissement van Welectric is niet de eerste in de e-bikewereld. Nadat e-bikemerk VanMoof in 2023 failliet ging, volgden al snel Stella, Qwic, en recent Amslod en Brekr.

VanMoof was de eerste Nederlandse e-bikemaker die in juli 2023 failliet ging. Qwic volgde in november datzelfde jaar. Stella ging bankroet in november 2024, Amslod in december. Bromfiet­s- en fatbike­fa­bri­kant Brekr maakt de illustere lijst af door in februari 2025 het faillissement aan te vragen.

Volgens techwebsite Bright hebben ‘mismanagement en een gebrek aan retailervaring de winkelketen opgebroken’. Ook vreest de site voor ‘veel gedupeerden’. Om hoeveel klanten en gedupeerden het gaat, is niet bekend.

Doorstart Welectric?

Welectric meldt verder dat vooralsnog geen reparaties van fietsen meer worden uitgevoerd. Klanten die hun fiets nog op een werkplaats van het bedrijf hebben staan krijgen ‘zo snel mogelijk’ bericht. ‘Zonder afspraak heeft het geen zin om langs de winkels te gaan. Wij vertrouwen op uw begrip.’

De aangestelde curator Rolf Everhardus zal zich verder over de faillissementszaak ontfermen. Of er een doorstart wordt onderzocht, is nu nog niet bekend.

