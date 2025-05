Ondernemer zoekt het voor kleine financiering vaker buiten de bank

Lees verder onder de advertentie

De non-bancaire financieringsmarkt heeft zich in 2024 verder verstevigd als volwassen alternatief binnen het financieringslandschap voor het mkb. De totale non-bancaire financieringsmarkt groeide met 16,4 procent van 4,9 miljard naar 5,8. Onder ondernemers waren vooral de kredieten tot 250.000 euro populair. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering (SMF). 34 procent van de non-bancaire financieringen bestond uit bedragen onder de 1 miljoen euro. Bijna de helft gaat om bedragen tot 250.000 euro.

Kleinere financieringen buiten banken om

Van de 5,8 miljard euro heeft ruim 3 miljard betrekking op financiering onder de 250.000 euro. Het aantal financieringen van bedragen tot 50.000 euro groeide met 13 procent. De financieringen zijn vaak kleine, kortlopende kredieten via leaseconstructies, factoring of online kredietplatforms. Het aandeel van non-bancaire verstrekkingen ten opzichte van bancaire leningen nam wel licht af in vergelijking met 2023.

Ook crowdfunding blijft aan populariteit groeien. De crowdfundingplatformen groeiden met 16 procent. Deze groei komt vooral door een sterke toename van financieringen van meer dan 1 miljoen. Behalve deze groei vinden er ook andere ontwikkelingen plaats binnen deze sector. Een specifieke vorm van crowdfunding, bekend als sharefunding, groeit in populariteit. Bij deze vorm van financiering geven bedrijven aandelen uit aan investeerders.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Kitty scoort recordfunding van 1,1 miljoen voor Hands Off My Chocolate: Europa lonkt

Non-bancaire financiers belangrijk in tijd van internationale onzekerheid

Ronald Kleverlaan, de voorzitter van SMF, is positief over de cijfers. ,,Juist in een tijd van internationale onzekerheid en grote transities op het gebied van digitalisering en verduurzaming, is het essentieel dat kleine ondernemers toegang blijven houden tot financiering. Flexibele oplossingen van non-bancaire financiers zullen daarin een steeds belangrijkere rol spelen.”

Volgens het onderzoek is het een positieve ontwikkeling dat er steeds intensievere samenwerking plaatsvindt tussen banken en non-bancaire financiers. Initiatieven zoals De FinancieringsGids, die in november 2024 werd

gelanceerd, dragen bijvoorbeeld bij aan meer transparantie en doorverwijzing naar onder meer aangesloten non-bancaire financiers en adviseurs die voldoen aan één van de gedragscodes van Stichting MKB Financiering.

Lees verder onder de advertentie

Financiering aan vrouwen blijft achter

Hoewel het aandeel vrouwelijke medewerkers binnen de non-bancaire financieringsmarkt inmiddels is gestegen naar 39 procent, blijft de financiering aan vrouwelijke ondernemers nog achter. In 2024 daalde het aandeel non-bancaire financieringen aan vrouwelijke ondernemers van 18 procent naar

16 procent.

Uit het onderzoek over 2023 bleek dat nog maar 48 procent van de mkb’ers een financiering via een bank aantrekt. Ondanks een iets lagere groeiverwachting voor 2025 (8 procent), verwachten marktpartijen dat de omvang van de non-bancaire financiering verder zal toenemen in het komend jaar.

Lees ook: Ondernemers zoeken vaker alternatieven voor banken: dit is waarom