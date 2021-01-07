Brabantse Boerschappen neemt SupportYourLocals Amsterdam over

Het Noord-Brabantse maaltijdboxenbedrijf Boerschappen neemt per direct alle activiteiten over van SupportYourLocals Amsterdam en start een intensieve samenwerking om de lokale en korte voedselketens in de hoofdstad naar een hoger niveau te tillen.

Voor Boerschappen betekent dit de eerste overname buiten Noord-Brabant om uiteindelijk heel Nederland de mogelijkheid te geven om lokaler te eten. SupportYourLocals ontstond in maart 2020 tijdens de eerste coronalockdown als initiatief om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven. Het werd een succes in Amsterdam en daarna volgde de rest van Nederland snel.

Het samenbrengen van lokale ondernemers en boeren blijkt een uitkomst voor consumenten die lokale producenten willen steunen. ,,Achter de schermen was er al veel contact tussen Boerschappen en SupportYourLocals. Er was én is namelijk een gezamenlijke ambitie om landelijk meer korte ketens te bouwen die deugen. Boerschappen kan met haar netwerk en omvang bijdragen aan deze doelstelling’’, aldus Samuel Levie, oprichter van SupportYourLocals.

Deze overname is de eerste stap om ook buiten Noord-Brabant ‘het nieuwe lokaal’ écht waar te maken Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse (Boerschappen)

Eerlijke voedselketen die deugt

Boerschappen is een snelgroeiend maaltijdboxenbedrijf, opgericht in 2014. Samen met een netwerk van ruim 125 kleinschalige makers en boeren levert Boerschappen diverse soorten maaltijdboxen, die klanten zelf (binnen twaalf uur van boer tot bord) kunnen ophalen bij meer dan twintig ophaalpunten of laten thuisbezorgen door heel Nederland.

Boerschappen-oprichters Stéphanie Vellekoop en Stijn Markusse zijn heel blij met deze intensieve samenwerking in Amsterdam. ,,Wij merkten, zeker in 2020, dat wij steeds meer klanten in Groot-Amsterdam kregen, die met ons wilden optrekken om een nieuwe voedselketen te maken die deugt, maar ook gemak biedt. We zijn heel blij dat we de klanten van SupportYourLocals nu méér soorten boxen en ophaal- en bezorgmomenten kunnen aanbieden en kijken uit naar een fijne samenwerking met de mensen en klanten van SupportYourLocals", zeggen Vellekoop en Markusse.

Foto boven: het team van SupportYourLocals.

Volledig regionale maaltijdboxen

Boerschappen blijft samenwerken met de bestaande Amsterdamse leveranciers, zoals Brandt & Levie, Boeren van Amstel en Instock en werkt hard om volledig regionale boxen te kunnen leveren. Het doel is om producten van de lokale makers steeds vaker op het aanrecht van de Amsterdamse consument terecht te laten komen.

,,Deze overname is de eerste stap om ook buiten Noord-Brabant ‘het nieuwe lokaal’ écht waar te maken. De komende jaren gaat Boerschappen veel investeren, zodat ook de rest van Nederland steeds lokaler kan gaan eten."

