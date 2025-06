Van controleur naar klankbord voor ondernemers: hoe technologie de rol van accountants verandert

Lees verder onder de advertentie

Geert Dreschler Mkb-accountant Geert Dreschler (47) is al meer dan twintig jaar werkzaam als accountant en is oprichter en eigenaar van MKB Accountants. Met zijn bedrijf biedt hij mkb-ondernemers een volledig dienstenpakket aan op financieel gebied. Begin dit jaar werd hij uitgeroepen tot Mr. Yuki 2025 door het gelijknamige boekhoudplatform.

Ondernemers van nu zijn niet meer dezelfde als die van een generatie geleden, en ook accountants zijn in veel opzichten veranderd. Opkomende technologieën hebben overal invloed, zeker ook in het mkb. Binnen die sector kun je administratief gezien eigenlijk drie typen ondernemers onderscheiden.

De eerste groep ziet de boekhouding als fundament voor de gehele bedrijfsvoering en stuurt het bedrijf vanuit de cijfers. Het is misschien niet het leukste onderdeel van ondernemen, maar wel essentieel om de boel draaiende te houden en tijdig bij te sturen wanneer dat nodig is. In voetbaltermen kun je dit vergelijken met de verdediging van een team. De meest opvallende spelers bevinden zich in de aanval of op het middenveld, maar zonder een solide achterhoede red je het nooit. De verdediging mag dan minder de blikvanger zijn, maar is onmisbaar voor succes.



De tweede groep opereert meer op gevoel en doet de boekhouding erbij zonder volledige controle of inzicht. Deze ondernemers lopen regelmatig vast omdat ze het overzicht missen. En dan zijn er de ondernemers die de boekhouding zoveel mogelijk vermijden omdat ze het saai vinden of niet weten waar te beginnen. Het is lastig om deze laatste groep als echte ondernemers te zien, want of je het nu leuk vindt of niet: boekhouding is een essentieel onderdeel van elke bedrijfsvoering. Toch bieden juist nu opkomende technologieën enorme kansen om dit voor ondernemers te vergemakkelijken en zo van een achterstand een voorsprong op de concurrentie te maken.

Real-time inzichten

Waar je twintig jaar geleden nog werkte met papieren bonnetjes en achteraf rapportages van de accountant kreeg om te beoordelen hoe het kwartaal verliep, is het nu mogelijk om binnen een dag inzicht te krijgen in je actuele cijfers dankzij software-oplossingen. Deze tools bieden ondernemers real-time inzicht in marges, kosten en kasstromen, waardoor ze sneller inspelen op marktontwikkelingen, kosten beheersen en strategische keuzes maken.

Automatisering maakt het werk efficiënter en voorkomt dat ondernemers achter de feiten aanlopen. Het zorgt ervoor dat routinematige taken snel en foutloos worden uitgevoerd, waardoor er ruimte ontstaat om je als mkb’er te focussen op je kerntaak: ondernemen. Veel ondernemers werken tegenwoordig actiever samen met de accountant als het gaat om de boekhouding waarbij de accountant zorgt voor geautomatiseerde boekhouding en de ondernemer kan ondernemen.



Andere rol voor accountant

De rol van de accountant is wat dat betreft ook flink veranderd ten opzichte van vroeger. Waar het vroeger vooral ging om controle achteraf, vindt de controle nu vrijwel in real-time plaats en is de accountant van nu veel meer een klankbord voor de ondernemer. Een vertrouwenspersoon die meedenkt over complexe vragen zoals belastingzaken, bedrijfsovernames, personeelszaken of persoonlijke uitdagingen.

De accountant van nu is veel meer een klankbord voor de ondernemer Geert Dreschler Accountant

Binnen de wereld van boekhouding en administratie is AI verreweg de grootste trend. Veel mkb-ondernemers zien het inmiddels ook wel als de grote kans die het is, maar maken zich tegelijkertijd zorgen over de impact op hun bedrijfsprocessen. De mogelijkheden op het gebied van boekhouding door AI zijn bijna eindeloos: van real-time data-analyse tot geautomatiseerde rapportages en voorspellingen.

Waar je vroeger je administratie achteraf controleerde en dat prima was, is dat door de snelle technologische ontwikkelingen en wereldwijde onrust nu absoluut ondenkbaar. Geopolitieke ontwikkelingen, handelsoorlogen en politieke onzekerheid zorgen voor veel onrust op de markt. Niet alleen in de internationale politiek, maar ook hier in Nederland, bijvoorbeeld door de box 3-heffing, btw-wijzigingen en vergunningen. Zaken die op korte termijn grote gevolgen kunnen hebben voor ondernemers.



AI maakt werk anders

Door AI te integreren, verdwijnen routinewerkzaamheden en wordt de algemene efficiëntie verhoogd. Ja, het werk verandert en sommige taken zullen in de toekomst anders worden of niet meer nodig zijn. Maar dat geldt voor alle beroepen.

Neem mijn eigen sector, de accountancy. Kort na de opkomst van AI werd voorspeld dat accountants zouden verdwijnen omdat alles geautomatiseerd zou worden. Inmiddels zijn we een paar jaar verder in deze digitale transitie, en we merken dat we het juist drukker hebben dan ooit. Het administratieve werk wordt versneld, maar dit geeft accountants meer tijd voor advies, strategisch sparren en het opbouwen van vertrouwensrelaties. Het is als ondernemer van groot belang om op de hoogte te blijven van nieuwe mogelijkheden.

Aanpassen of achterlopen

Toekomstbestendig blijven vergt veel van ondernemers, maar vraagt boven alles om flexibiliteit en voortdurende ontwikkeling: wie zich niet aanpast, loopt achter. De eerste stap is altijd: blijf openstaan voor innovatie. Automatisering en robotisering maken het werk leuker en efficiënter omdat ze repetitieve taken grotendeels uit handen nemen. Investeer in goede tools, maar ook in een goede relatie met je accountant, zodat je een sparringpartner hebt wanneer je er zelf niet uitkomt. Als ondernemer kun je niet alles alleen, maar wees wel die frontrunner die openstaat voor verandering. Dat inspireert ook je werknemers om er met een positieve blik naar te kijken.



Wie nu investeert in digitalisering, innovatie en menselijke verbinding, bouwt aan een stevig fundament voor het succes in de toekomst Geert Dreschler Accountant

De manier waarop mkb-ondernemers hun bedrijf leiden, én waarop accountants ondersteuning bieden verandert snel. Door technologie maximaal te benutten, real-time inzichten te krijgen en een open, vooruitstrevende cultuur te stimuleren, kun je jouw organisatie optimaal voorbereiden op de kansen van de toekomst. Wie nu investeert in digitalisering, innovatie en menselijke verbinding, bouwt aan een stevig fundament voor het succes in de toekomst. De digitale economie komt met de nodige uitdagingen, maar vooral ook met heel veel nieuwe kansen. Wie vandaag nog nieuwe technologieën breed omarmt, is de winnaar van morgen.