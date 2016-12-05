Eindhovenaar verdient zijn geld met graffiti spuiten

Hij was in zijn jeugd al fanatiek bezig met het maken van graffiti. Nu is Patrick van der Horst uit Eindhoven inmiddels drie jaar graffiti-ondernemer op Strijp-S. En dat gaat hem goed af. ,,Ik kan er een leuke boterham mee verdienen en ik doe iets wat ik écht leuk vind.''

Hij vervaardigt graffitiwerk in opdracht en geeft workshops, en vooral die doen het goed, aldus Patrick, die voorheen in loondienst werkte als commercieel medewerker binnendienst. ,,Vaak zit ik twee maanden van tevoren al vol. Ik had niet verwacht dat de workshops mijn corebusiness zouden worden.''

Workshops

Patrick is te boeken voor onder meer kinder-, bedrijfs- en vrijgezellenfeesten. ,,Veel mensen van 34 tot 50 jaar zijn in de jaren 80 en 90 met graffiti in aanraking gekomen en vinden het leuk het eens zelf te proberen. Bovendien hebben zij nu ook kinderen die graffiti vaak heel interessant vinden.''

Klanten

Zijn galerie - met werk van bekende artiesten en regionaal talent - begint ook van de grond te komen. ,,Ik krijg langzamerhand een vaste klantenkring.'' Daarvoor was wel wat geduld nodig; de animo viel vooral in het begin tegen. ,,De galerie staat in een nieuwe wijk. Ik had verwacht dat meer jonge mensen en creatieve ondernemers dit soort kunst zouden kopen.'' Dat Patrick niet opgaf, wordt nu beloond. ,,Je moet erin blijven geloven. Zo ben ik ook gekomen waar ik nu ben.''

Over

Wie: Patrick van der Horst (40)Wat: graffitiWaar: EindhovenSinds: mei 2013Grootte: eenmanszaakContact: cangallery.nl

