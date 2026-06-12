Ons land loopt 139 miljard euro per jaar mis doordat vrouwelijke ondernemers onderspit delven bij financiering

Vrouwen krijgen nog altijd minder financiering voor hun onderneming dan mannelijke ondernemers. Dat meldt Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap.

Slechts 8,6 procent van de vrouwelijke ondernemers dient een financieringsaanvraag in, tegen 13,2 procent van de mannen.

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Het is de belangrijkste conclusie uit het tweede jaarlijkse nationale onderzoek naar de verdeling van ondernemersfinanciering tussen vrouwen en mannen.

Het knelpunt zit volgens Code-V niet in de afwijzing van een aanvraag voor financiering. Vrouwen krijgen bij de meeste financiers net zo vaak een financieringstoekenning als mannen. Het probleem zit in het aantal aanvragen en de omvang van de toegekende leningen.

Vrouwelijke ondernemers dienen minder aanvagen in

Slechts 8,6 procent van de vrouwelijke ondernemers dient een financieringsaanvraag in, tegen 13,2 procent van de mannen. Daardoor ontvangen vrouwen uiteindelijk maar 26 procent van alle toegekende financiering. Ook ontvangen ze per goedgekeurde aanvraag gemiddeld bijna 25.000 euro minder.

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“ Bij banken en andere financiers van het midden- en kleinbedrijf is het verschil het kleinst ” Code-V

Het verschil in omvang loopt sterk uiteen per financier. Bij banken en andere financiers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het verschil het kleinst: vrouwen ontvangen daar gemiddeld 12 procent minder per toekenning dan mannen.

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Aanvraag wordt minder vaak toegekend

Bij venture capital, waarbij durfinvesteerders kapitaal verstrekken aan startende en snelgroeiende bedrijven, blijven vrouwen op twee fronten achter. Ze ontvangen een lager bedrag, gemiddeld bijna 750.000 euro minder per toekenning, en hun aanvraag wordt minder vaak toegekend. Van het door vrouwen aangevraagde kapitaal wordt slechts 9,1 procent toegekend, tegen 16 procent bij mannen.

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“ Er is systeemverandering nodig. En die begint bij het zichtbaar maken van drempels en van de financieringskloof door middel van data ” Chantal Korteweg directeur Code-V

Volgens Chantal Korteweg, directeur van Code-V, is het ‘geen diversiteitsvraagstuk’, maar een systeemfout die de Nederlandse economie ‘serieus’ geld kost. Nederland loopt daardoor een groeibron van naar schatting 139 miljard euro per jaar mis, stellen onderzoekers van ABN AMRO en McKinsey.

Bouwen aan inclusief financieel ecosysteem

Korteweg: „Met Code-V willen we een inclusief financieel ecosysteem bouwen waarbij een evenredig deel van de beschikbare financiering naar vrouwelijke ondernemers gaat. Daar is systeemverandering voor nodig. En die begint bij het zichtbaar maken van drempels en van de financieringskloof door middel van data. Daar werken we aan met een brede coalitie van banken, venture-capitalfondsen, private equity, publieke financiers, ministeries en netwerkorganisaties van vrouwelijke ondernemers. Op basis van harde data, want meten is weten.”

“ Vrouwen doorstaan de beoordeling vaak even goed als mannen, maar ontvangen met name als het gaat om durfkapitaal structureel minder ” Laura Rosendahl Huber Associate Professor Rotterdam School of Management

Genderongelijkheid onder ondernemers

Laura Rosendahl Huber, Associate Professor bij de Rotterdam School of Management, doet al jaren onderzoek naar genderongelijkheid onder ondernemers: „De paradox in de data is veelzeggend. Vrouwen doorstaan de beoordeling vaak even goed als mannen, maar ontvangen met name als het gaat om durfkapitaal structureel minder. Dat wijst op een diepgewortelde bias in hoe ondernemerspotentieel wordt ingeschat, en dan met name bij risicokapitaal. In mijn vakgebied zien we dit patroon al jaren in experimenteel onderzoek; dit rapport maakt het voor het eerst op nationale schaal aantoonbaar. Pas als je een probleem kunt meten, kun je het ook oplossen.’’

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