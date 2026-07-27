Een microfoontje aan de kleding van de tandarts luistert mee tijdens de behandeling, terwijl kunstmatige intelligentie het papierwerk regelt. Met hun AI-platform willen Ties Verberne en Sara de Jong de administratiedruk in de mondzorg verminderen. Hun startup Aivory haalt daarvoor 1,85 miljoen euro op. „Het klikte meteen.”

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Voordat de opname begint, verschijnt eerst een belangrijke vraag op de computer: vindt de patiënt het goed dat het gesprek wordt opgenomen? „Dat moet ook volgens de AVG”, zegt medeoprichter Ties Verberne (28), die tegenwoordig in Enschede woont, tegen Tubantia. „De tandarts vraagt toestemming. Bij akkoord klikt die op ja en wordt de behandeling opgenomen. Wil iemand dat niet, dan gebeurt het ook echt niet.”



De tandarts draagt een klein, opklikbaar microfoontje dat aan de kleding wordt bevestigd. Kunstmatige intelligentie (AI) luistert mee en is getraind om niet alleen woorden op te schrijven, maar ook te herkennen wat de behandelaar ermee wil doen.



Zegt een tandarts tijdens de behandeling dat een patiënt moet worden doorverwezen? Dan zet het systeem alvast een conceptverwijsbrief klaar. Moet er een behandelplan komen? Dan zet het systeem dat ook alvast klaar. Ook wordt relevante informatie voorbereid voor het patiëntendossier.

“ Er blijft altijd een mens tussen zitten ” Ties Verberne

Eén systeem voor alles

De techniek van Aivory, zoals de startup heet, wordt inmiddels door het hele land gebruikt. Het bedrijf is actief bij 36 praktijken in Nederland, waarvan ongeveer een kwart in Twente. Een tandartspraktijk in Enschede was de eerste gebruiker van het systeem.



Aivory gebruikt AI om administratie, dossiervorming en andere terugkerende taken in tandartspraktijken te vereenvoudigen. De tandarts houdt altijd de eindcontrole. „Er blijft altijd een mens tussen zitten”, benadrukt Verberne.



In veel tandartspraktijken worden volgens Verberne nog verschillende programma’s naast elkaar gebruikt. Eén systeem voor de agenda, een ander voor patiëntendossiers en weer andere software voor declaraties, behandelplannen en communicatie.

Niet iedere patiënt staat te springen

Die systemen sluiten lang niet altijd goed op elkaar aan. Daardoor zijn tandartsen en assistenten veel tijd kwijt aan invoeren, overtypen en controleren. Aivory brengt die werkzaamheden samen in één cloudplatform.



Ook de agenda wordt deels geautomatiseerd. Valt er op het laatste moment een patiënt uit? Dan doorzoekt het systeem de wachtlijst en stuurt het direct een WhatsApp-bericht naar de drie geschiktste kandidaten voor dezelfde behandeling. Wie als eerste reageert, krijgt automatisch het vrijgekomen plekje.



Volgens Verberne vindt tot nu toe ongeveer 70 procent van de patiënten het prima dat het gesprek tijdens de behandeling wordt opgenomen. De overige 30 procent voelt daar minder voor.



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Aivory ging van 7 naar 19 medewerkers

De opnamen en patiëntgegevens blijven volgens Aivory binnen Nederland. De gegevens worden opgeslagen in Nederlandse datacentra, niet naar het buitenland verstuurd en niet gebruikt om AI-modellen verder te trainen. Vrijdag maakt Aivory bekend dat het 1,85 miljoen euro aan investeringen heeft opgehaald. Met dat geld wil het bedrijf een flink tandje bijzetten.



Het team telt nu zeven medewerkers en moet op korte termijn groeien naar ongeveer negentien. Vooral het aansluiten en overzetten van nieuwe tandartspraktijken kost veel mankracht. De investeringsronde wordt geleid door European Dental Group, een van de grootste aanbieders van mondzorg in Europa. Die organisatie legt 1,1 miljoen euro in.



De rest komt van bestaande aandeelhouders en investeerders uit de dentale wereld. Onder hen zijn ook praktijkhouders en tandartsen die dagelijks met Aivory werken. Verberne en medeoprichter Sara de Jong behouden samen de meerderheid van de aandelen.

Ties Verberne en Sara de Jong hadden allebei hetzelfde idee: een slim AI-systeem voor bij de tandarts. Emiel Muijderman

Ouderwets en omslachtig

Verberne, zoon van een tandtechnicus, kwam al liggend in de tandartsstoel op het idee voor Aivory. Terwijl hij naar het beeldscherm van zijn eigen tandarts keek, viel hem op hoe ouderwets en omslachtig de software werkte. Voor hem lag daar een ‘gaatje’ in de markt.



Opvallend is dat Aivory ontstond uit twee losse initiatieven. Aan de andere kant van het land kwam Sara de Jong (27), eveneens liggend in de tandartsstoel, op exact hetzelfde idee. Ook zij werkte daar al aan. Via via kwamen de twee met elkaar in contact. „We bleken precies hetzelfde te willen bouwen”, vertelt Verberne. „En het klikte meteen.”

“ Als AI werk overneemt, ontstaat er juist weer ruimte voor echte zorg en aandacht ” Ties Verberne

San Francisco en ChatGPT

Voor Verberne is het niet zijn eerste onderneming. Hij begon eerder een bedrijf met Snapchat-filters en bouwde met SAVR-trainingen in virtual reality. Voor dat laatste bedrijf pitchte hij naar eigen zeggen 64 keer bij investeerders, zonder de gewenste financiering binnen te halen. SAVR werd uiteindelijk overgenomen.



Daarna was Verberne naar eigen zeggen even klaar met ondernemen. Dat veranderde toen hij tijdens een opleidingsprogramma in San Francisco de doorbraak van ChatGPT meemaakte. Hij zag direct kansen in traditionele sectoren waarin veel repetitief en handmatig werk wordt verricht. De mondzorg bleek daarvoor bij uitstek geschikt.



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Banen weg?

Verberne verwacht niet dat AI en het programma massaal banen van tandartsassistenten gaan overnemen. Door de hoge werkdruk komen medewerkers volgens hem nu juist nauwelijks toe aan taken waarvoor menselijk contact nodig is



„Assistenten komen door de hoge administratiedruk nu soms niet toe aan patiëntencontact of nabellen. Als AI dat werk overneemt, ontstaat er juist weer ruimte voor echte zorg en aandacht.”



Met de nieuwe miljoeneninvestering wil Aivory eerst een sterke positie opbouwen onder de 4.500 tandartspraktijken in Nederland. Daarna moet het bedrijf de grens over. Verberne: „Ons doel is software te bouwen waarvan tandartsen zeggen: waarom hadden we dit niet veel eerder?”



Dit artikel is geschreven door Joost Dijkgraaf voor Tubantia.