HIP Capital oogst snel vertrouwen in Achterhoek

Rente op je spaargeld en persoonlijk beleggingsadvies behoren bij de banken tot het verleden. Het was al langer merkbaar, maar corona heeft de trend versneld. De mannen van HIP Capital bewijzen dat het ook anders kan.

Het kantoor van HIP Capital Achterhoek is gevestigd in het Hanzepand in Doetinchem: hipcapital.nl

Precies voor de corona-uitbraak, in maart van dit jaar, openden ze in Doetinchem een kantoor. Het bleek een schot in de roos. Dick Hubertus gelooft heilig in persoonlijk advies. ,,Een ervaren adviseur waar je op kunt bouwen is goud waard. Dit gekke jaar is daar een heel mooi voorbeeld van. Corona giert niet alleen door de straat, maar ook over de beurs. Ondernemers en beleggers hebben houvast nodig."

Persoonlijk contact

Advies is belangrijk en dat het gewaardeerd wordt blijkt wel uit de toestroom aan cliënten die Mathijs Wubbels de voorbije maanden heeft gehad. ,,Corona is een periode waarin we weleens horen dat persoonlijk contact niet mogelijk is. Maar dat is niet zo. Het contact is soms anders, dat is het enige. Als het over geld gaat willen mensen iemand in de ogen kunnen kijken en dat werkt gewoon niet altijd via internet. Het is net als bij een beleggingsportefeuille voor iedereen anders. Daar komen gevoel en maatwerk bij kijken." HIP Capital is in relatief korte tijd hét alternatief voor beleggen bij de bank geworden. Ze begonnen drie jaar geleden en sindsdien is HIP alleen maar gegroeid. ,,Wij geloven niet in alsmaar opschalen van beleggingsadvies. Wisselingen van adviseurs, telkens een andere bedieningswijze, het is mensen een doorn in het oog."

Klantbelang

Al die veranderingen zijn niet vanuit klantbelang. ,,Ik spreek cliënten met grote vermogens die niet eens meer een adviseur krijgen. Daar begrijp ik helemaal niets van." Maar de heren willen het niet te veel over banken hebben, benadrukt Dick. ,,Mensen moeten weten dat wij er zijn en gelukkig gaat dat de goede kant op."

Rust en rendement

Dit jaar zijn beleggers weer tot de conclusie gekomen dat een adviseur veel toe kan voegen zegt Wubbels. ,,We laten zien wat kosten doen met je rendement, ervaren het belang van goed spreiden en blijven rustig. Omdat we op meerdere manieren scenario's inbouwen en alternatieven hebben die wel renderen maar geen onnodige risico's met zich meebrengen ervaren cliënten rust én rendement. En dan kom je altijd tot de conclusie dat beleggen voor de lange termijn is, maar dat je gaandeweg wel veranderingen en advies nodig hebt om tot je doelstellingen te komen."

