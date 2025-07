Hoe het respect voor staatssecretaris Wiebes afbrokkelt

Iedereen hoort de wet te kennen, schrijft Sebastian van Wijk in zijn blog. Dat moet 'de gewone burger', dus van een staatssecretaris van Financiën mag je helemáál verwachten dat hij de regels kent. Zijn blog over de chaos bij het ministerie van Financiën werd de best gelezen blog van afgelopen week.

Dit zijn de best gelezen blogs op een rij:

1. Iedereen hoort de wet te kennen (de wetgever ook!) - Sebastian van Wijk

Als er één instantie is waarvan we mogen verwachten dat ze de toepassing van de wetten beheerst, dan is het wel de wetgever zelf. Het zou van de zotte zijn als bewindslieden hun eigen wetgeving onjuist uitleggen. En al helemaal apart zou het zijn als een staatssecretaris een loopje zou nemen met de wetgeving waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Toch zijn er twee recente voorbeelden waar staatssecretaris Wiebes van Financiën de plank misslaat.

2. Kabinet keurt Spaar-B.V. goed - Paul Nielen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Tussen de weinige echte nieuwtjes zat een belangrijke: het kabinet keurt de Spaar-B.V. goed. Wat betekent dat voor ondernemers? "In een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) kunnen beleggingen vrij van vennootschapsbelasting renderen. Hierdoor kan het voordelig zijn om box 3-vermogen onder te brengen in een vbi."

3. Waarom je nooit naar je klanten moet luisteren als je plannen maakt voor de toekomst van je bedrijf - Fred Rutgers

Al jaren roept Red Rutgers dat je de klant centraal moet zetten bij alles wat je doet in je bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat je ook altijd naar je klanten moet luisteren, vertelt hij in zijn blog.

4. De gecertificeerde startup: hoe werkt het? - Hans Bertram

In de huidige markt worden steeds meer keurmerken en certificaten gevraagd of geëist. Globaal zijn deze in twee groepen in te delen, namelijk de eisen gesteld aan het product of de dienst en de eisen gesteld aan het leverende bedrijf. In deze blog gaat het om de tweede groep. Wat houden de belangrijkste normen in? En hoe kun je hier als startende ondernemer mee omgaan?

5. Nieuwe klanten? Richt je op overstappers - Jeroen Wind

Je hebt twee soorten nieuwe klanten. De ene soort heeft het product of de dienst nog niet. De andere soort wel, maar neemt het nu ergens anders af. De tweede soort komt het meest voor, maar daar wordt door bedrijven nog weinig rekening mee gehouden.