Hoe Please werkgevers door woud van wet- en regelgeving navigeert

Eén adres voor al je vragen en diensten op het vlak van personeelszaken. Van payrolling tot HR en van zzp-vraagstukken tot die voor expats. Please is zo’n adres. Algemeen directeur Mark Mollen vertelt De Ondernemer over de noodzaak voor vele mkb’ers die vooral willen ondernemen in plaats van tijd te verliezen aan het stoeien met allerlei regels en vragen rondom het werkgeverschap.

Voor bijna elke werkgeversuitdaging in het mkb heeft Please een oplossing. Oplossingen voor uitzenden, payroll, salarisadministratie, zzp-dienstverlening, HR-professionals, digitale werkgevers-tools of een combinatie daarvan. De slagkracht van het in Helmond gevestigde bedrijf wordt na de overname van Ja! HRM Specialisten eind 2022, groter sinds het eveneens Brabantse Expand in juli is toegetreden tot de Please Groep.

Expand is gespecialiseerd in recruitment en interim management van (zelfstandige) HR-professionals, HR-executive-search en HR-consultancy. Kortom, er is genoeg gespreksstof wanneer we met Mark Mollen, algemeen directeur van Please, om tafel zitten.

Op korte termijn verwachten we te gaan starten met het toevoegen van functionaliteit op het gebied van het beoordelen en functioneren van je medewerkers

Meer en meer een werkgeverspartner

,,We zijn al enkele jaren bezig met het transformeren van Please’’, begint Mollen wanneer we hem vragen naar de overnames. ,,We zijn in 2000 gestart en zijn 17, 18 jaar lang puur een payrollbedrijf geweest. In de jaren erna zijn we bezig geweest om Please onafhankelijker te maken van de wet- en regelgeving en hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid. Meer en meer zijn we veranderd van een payroll- of payroll-uitzendorganisatie naar een multidisciplinaire werkgeverspartner.’’

Mollen: ,,Het betekent concreet dat we alle bedrijven, met name in het mkb, kunnen ondersteunen op het vlak van werkgeverszaken. Payroll of uitzenden - waarbij wij juridisch werkgever zijn van een medewerker - is dan één van de mogelijkheden. In plaats van het juridisch werkgeverschap kunnen we ook alleen de salarisadministratie overnemen. Op dat moment zijn de medewerkers in dienst van onze opdrachtgever. Ons kun je dan zien als een geoutsourcete salarisadministratie-afdeling. Daarnaast is er een dienstverlening voor ondernemers die veel werken met zzp’ers en expats en we detacheren onze eigen HR-professionals.’’



Software van Please ondersteunt werkgeverszaken

Opvallend: Please heeft een groot team van maar liefst 12 in-house software-ontwikkelaars. ,,Twintig jaar lang hebben we software ontwikkeld om grote volumes te verwerken, voor de meer dan 10.000 mensen die op contract staan. We willen zo goed en efficiënt mogelijk de verloning voor al die personen regelen’’, vertelt Mollen. Maar waarom ontwikkelen we niet ook software die het werk van onze opdrachtgevers efficiënter maakt?, dacht men enkele jaren terug bij Please.

,,Tegenwoordig leveren we daarom software die ondersteunend is bij werkgeverszaken. Vooralsnog gaat het om drie belangrijke tools. Tools die helpen bij je personeelsplanning, bij het communiceren - zie het als een soort whatsappen met je werknemer - en een stuk onboarding en training. Denk aan inwerkinstructies en leerprogramma’s die je via een desktop en een app op de smartphone kunt gebruiken. Ook de volledig gedigitaliseerde recruitmentflow, voor het werven van nieuwe medewerkers, is sinds enige tijd opgenomen in hetzelfde systeem. En op korte termijn verwachten we te gaan starten met het toevoegen van functionaliteit op het gebied van het beoordelen en functioneren van je medewerkers.”



Overnames voor verdere groei

De overnames van Ja! HRM en Expand en de daarmee vergrootte slagkracht geven de dienstverlening van Please volgens de algemeen directeur een flinke boost. Dankzij de meest recente overname stijgt de omzet van de HR-consultancytak met 40 tot 50 procent en neemt het aantal HR-professionals met 35 procent toe. Dit brengt het bedrijf volgens Mollen weer een stap dichter bij het doel om in 2025 de grootste multidisciplinaire werkgeverspartner voor het mkb in Nederland te zijn. ,,We zijn nu een veel meer volwaardige partner voor onze opdrachtgevers. We hoeven nu minder ‘nee’ te verkopen en kunnen meegroeien met opdrachtgevers door relevant te blijven, door een breder palet aan dienstverlening te bieden.’’

Achtste plek op de Global Payroll Complexity Index

Volgens Mollen is die compleetheid enorm belangrijk. ,,Ik heb vroeger in de accountancy gewerkt. Toen zag je bijna altijd dat het accountantsbureau de vertrouwenspersoon op het gebied van financiële dienstverlening voor de mkb’er was. Wist een ondernemer even niet hoe het met bepaalde cijfers zat, dan vroeg hij het direct aan zijn accountant. Het is juist die rol die we willen pakken op het gebied van werkgeverszaken. Die partner waar ik het eerder over had. We willen helpen bij alle vraagstukken die een werkgever heeft. De one stop-shop voor het mkb op het gebied van werkgeverszaken.’’

Dat advies en hulp voor mkb-werkgevers hard nodig is, bleek recent maar weer. Uit onderzoek kwam naar voren dat ons land dit jaar op de achtste plek staat van de Global Payroll Complexity Index, een ranglijst van landen met de meest complexe payroll-verwerking. Oorzaken zijn onder meer de strengere eisen met betrekking tot rapportering aan de overheid, wijzigingen in ouderschapsverlof en minimumloon en het vermelden van beëindigingsredenen van personeelscontracten.



Wat wij doen is die ondernemer helpen door het bieden van oplossingen om ze zo te navigeren door het woud aan regels dat in ons land inmiddels is gecreëerd

Werkgeverschap elk jaar complexer

Mollen: ,,Payroll is complex. Veel werkgevers hebben een externe partij nodig, maar zijn voorzichtig wanneer de term payroll valt. Zeker in een wereld waarin mkb-ondernemers dagelijks te maken hebben met inflatie, personeelstekorten en oplopende rente. We horen enorm vaak de verhalen van mensen bij wie het ondernemen een grote passie is. Maar zelden horen we iemand zeggen dat het zo fijn is om werkgever te zijn. Natuurlijk, het personeel is zeer gewild. Zonder het personeel lukt het niet. Maar de financiële en administratieve kant en de wet- en regelgeving rondom het werkgeverschap is voor velen een gigantische opgave. Wat wij doen is die ondernemer helpen door het bieden van oplossingen om ze zo te navigeren door het woud aan regels dat in ons land inmiddels is gecreëerd.’’

,,We verzinnen in Nederland alleen maar nieuwe regels, maar we vergeten te kijken naar het systeem als geheel. Personeelszaken worden elk jaar complexer. Ik mis een eenduidig beleid of langetermijnbeleid. Grote hervormingen blijven uit door de politieke versnipperingen en de talloze concessies die we moeten doen. Veel polderen, maar geen totaalplan. Wel repareren en pleisters plakken. Daardoor wordt het vestigingsklimaat in dit land niet beter. Laten we elke keer als er een nieuwe regel is bedacht, twee bestaande regels wegstrepen. Niet alleen in onze branche, maar in heel Nederland!’’



