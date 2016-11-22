Marketingmanager Joris Leferink wil tonijn uit blik 2.0

Joris Leferink (39) werkt als marketingmanager bij Het Foodatelier in Enschede, dat zich bezig houdt met new business-vraagstukken. Onlangs is het bedrijf een samenwerking gestart met Jonnie Boer, eigenaar van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle.

1. Champignonburger

,,Bij Het Foodatelier denken we na over nieuwe producten en markten. Daarvoor praten we met consumenten, ontwikkelen we marketingplannen en ontwerpen we verpakkingen. Onze klanten weten hun weg naar ons inmiddels te vinden. Wij zijn gevestigd in de voormalige portiersloge van de vroegere Twentsche Textiel Maatschappij (TETEM). Een mooi voorbeeld van een concept dat wij ontwikkelden is de champignonburger. Geen paneerlaag, geen rare ingrediënten, maar alleen champignons, kruiden en een klein beetje bindmiddel. Ze zijn inmiddels verkrijgbaar in de supermarkt.''

2. Producten vertalen

,,Nieuw is onze samenwerking met Jonnie Boer voor ons project Vis in blik. We kennen allemaal wel die kleine blikjes met tonijn of zalm. Een product dat in de afgelopen 50 jaar niet is veranderd. Maar vinden we dat nou echt lekker? Wij zoeken naar nieuwe manieren om dit product te vermarkten en vertalen dit naar een bruikbare oplossing voor de industrie. De uitkomst ligt nog open. Wellicht gaan we stomen in blik, of wordt het vanuit de vriezer verkocht. De unieke kennis over smaken en bereidingswijzen van het topniveau van Jonnie Boer vinden we daarbij heel waardevol. Zijn naam hoeft niet op de uiteindelijke verpakking te staan. Het gaat ons om de inhoud."

3. Consumentengedrag

,,De campagne die de zuivelindustrie is gestart tegen verspilling krijgt momenteel veel aandacht in de media. Consumenten wordt geleerd hoe ze een pak yoghurt op moeten vouwen, omdat gemiddeld 10 procent van de inhoud achterblijft in het pak. Het gedrag van de consument is daarbij heel bepalend. Wij denken: kunnen we niet beter de verpakking aanpakken?''

Over

Wie: Joris Leferink rondde de Hogere Hotelschool af, is vinoloog en deed in Amsterdam een master in marketing. Hij werkte een aantal jaren bij Heisterkamp Wijnkopers en is al voor het tiende jaar verbonden aan Het Foodatelier.Het bedrijf: Bij Het Foodatelier staan food, creativiteit, marketing en ontwikkeling centraalCijfers: Aantal medewerkers: 12, vestigingen: 2Waar: Enschede en Bochum (Duitsland)Contact: hetfoodatelier.nl

