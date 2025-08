Terwijl veel bedrijven het hoofd boven water proberen te houden, zijn er ook ondernemers die hun blik op de toekomst houden en daar ook naar handelen. Contentmarketing- en pr-bureau Mediatic heeft Lamar communicatie per 1 november overgenomen. Een gevaarlijke zet of goed ondernemerschap?

,,Op de lange termijn past de overname in onze strategie. Zowel in de breedte als in de diepte is dit een mooie uitbreiding. We hebben er vier ervaren collega’s bij gekregen en voegen in één keer creatieve en strategische expertise, redactionele slagkracht en mooie opdrachtgevers toe aan de organisatie. De deal voorbij laten vanwege corona, zou angstgedreven zijn.” Aan het woord is Dennis Mensink (39), oprichter van Mediatic, een Amsterdams bureau gespecialiseerd in contentmarketing en pr.



Verkooptransacties in mkb-overnamemarkt

Mensink kent de cijfers. In de eerste helft van 2020 is het aantal verkooptransacties in de mkb-overnamemarkt met 41 procent gedaald. In maart kwam de markt abrupt tot stilstand. Getuigt de overname van Lamar communicatie van lef, zoals ook centraal staat in het gelijknamige boek over snelgroeiende ondernemers dat Mediatic in 2018 uitgaf?

,,Zo zie ik het niet. Natuurlijk is het niet risicovrij, want je weet nooit hoe zaken zich precies ontwikkelen, maar een investeringsbeslissing is altijd een kwestie van rationeel risico nemen. Ik geloof bovendien in anticyclisch investeren. Wie tijdens een recessie investeert, plukt daar op lange termijn de vruchten van. Komt er financieel niet direct uit wat we hopen en verwachten, dan zal het op de langere termijn nog steeds een goede stap zijn voor Mediatic. We hebben onze medewerkers én onze klanten immers meer te bieden.”

Dennis heeft Mediatic opgericht midden in de financiële crisis van 2008 en ik heb Lamar communicatie door diezelfde crisis gesleept Lyanne Lamar, Lamar communicatie

Volgende stap

Net voor het begin van de coronacrisis kwamen Mensink en Lyanne Lamar (63), met elkaar in contact. Lamar was na 27 jaar op zoek naar een overnamepartner. Hoewel corona in alle hevigheid was uitgebarsten, besloten Lamar en Mensink verder te gaan met de onderhandelingen. De bedrijven kregen allebei een korte, hevige tik te verduren, maar beide bureaus bevonden zich nooit in de risicozone. ,,Ik wilde heel graag de volgende stap zetten naar meer ruimte en vrijheid, ondanks de crisis”, zegt Lyanne Lamar, naamgever van Lamar communicatie. “Ik zoek altijd naar manieren op onze dienstverlening te versterken. Dat kan ook in een samenwerking zitten, maar Lamar communicatie leek meteen een interessante toevoeging”, zegt Mensink.

Lamar: ,,Het leven gaat gewoon door. De lockdown-maanden waren spannend, maar we bevonden ons allebei nooit in de gevarenzone, waardoor de plannen niet van tafel werden geveegd. Dennis heeft Mediatic opgericht midden in de financiële crisis van 2008 en ik heb Lamar communicatie door diezelfde crisis gesleept. Het is ons toen ook gelukt om overeind te blijven, dus waarom zouden we ons laten weerhouden door corona?”

Carrière Lyanne Lamar



Na een carrière van tien jaar in het corporate bedrijfsleven – bij Akzo Nobel en als directeur van een uitgeverij – besloot Lamar voor zichzelf te beginnen als communicatieadviseur en tekstschrijver. Op een zeker moment kriebelde het ondernemerschap en nam ze haar eerste personeelslid aan. In 2000 mondde dit uit in een heus bureau. Ze deed ooit zelf een overname en had een compagnon, maar de laatste jaren stond ze weer alleen aan het roer. Hoewel ze het communicatievak nog erg interessant vindt en nog jaren wil uitvoeren, ambieerde ze het runnen van een bureau niet meer.

,,Op een gegeven moment diende de vraag zich aan: hoe wil ik verder? Ik ging op zoek naar een overnamekandidaat. Er was veel animo, maar Dennis was meteen mijn favoriet. We zijn allebei gericht op de inhoudelijke, journalistieke aanpak en hadden een klik. We willen het beste voor de klant en maken waar wat we beloven – geen te snelle praatjes. Het DNA van onze bureaus is een goede match. Ik heb nog met verschillende andere potentiële kopers contact gehad, maar dat sloot om uiteenlopende redenen toch minder goed aan”, aldus Lamar. ,,We moesten er uiteraard ook financieel uitkomen, maar dat is gelukt.”



Andere focus opdrachtgevers



Terwijl Mediatic gespecialiseerd is in pr en contentmarketing voor vooruitstrevende organisaties, zoals Stichting DOEN, Seepje, Bridgefund en Viisi Hypotheken, richt Lamar communicatie zich voornamelijk op redactioneel management, contentstrategie en contentcreatie. Tot de opdrachtgevers behoren onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Landal GreenParks, GVB, NederlandSchoon, G4S, verschillende gemeentes en de Rijksoverheid. ,,We hebben gelijkenissen, maar hebben zowel qua opdrachtgevers als qua type werkzaamheden een andere focus gehad de afgelopen jaren”, zegt Mensink. ,,We zullen veel van elkaar gaan leren en onze opdrachtgevers zullen daar volop gebruik van maken.”

Groei is geen doel op zich, maar ik wil medewerkers wel kansen blijven bieden. Bovendien willen we klanten blijven verrassen en optimaal bedienen Dennis Mensink, Mediatic

Groei Mediatic

Terwijl de focus van Lamar niet primair op groei gericht is geweest, heeft Mensink met zijn contentmarketing- en pr-bureau wel een groeiambitie. Mensink: ,,Groei is geen doel op zich, maar ik wil medewerkers wel kansen blijven bieden. Bovendien willen we klanten blijven verrassen en optimaal bedienen. Het gaat om kwalitatieve en kwantitatieve groei. Met de expertise die Lamar communicatie heeft, past de overname perfect binnen onze strategie.”

Lamar blijft na de overname betrokken bij Mediatic en is beschikbaar voor strategisch advies, coaching en training. ,,Het vak blijf ik uitoefenen, het bureaumanagement heb ik overgedragen. Ik kijk erg uit naar wat komen gaat”, aldus Lamar. Hoe vindt de integratie eigenlijk plaats in coronatijd? Mensink: ,,Met thuiswerken als norm is dat wel een stuk moeilijker. Het liefst zou je bij elkaar zijn, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. We hebben voldoende creatieve plannen om de samenhorigheid snel voor elkaar te krijgen, zoals een kennismakingsquiz en een virtuele een-op-een gesprekken tussen de medewerkers. De ontspannen gesprekjes bij het koffiezetapparaat moeten we nu wel wat meer in scène zetten, maar dat gaat lukken en na corona halen we de schade in.”

