Van loondienst naar ondernemer? De middelingsregeling verdwijnt, vraag nu nog belastingvoordeel aan

Ging je inkomen afgelopen jaren sterk op en neer? Dan kun je wellicht nog belasting terugkrijgen. Dat is dan wel je laatste kans, want de middelingsregeling is inmiddels afgeschaft. Belastingadviseurs Emma Verschure en Marc Derksen leggen uit hoe het werkt en wanneer het voor jou als ondernemer moeite waard is.

Middeling is een regeling waarmee je belasting kunt terugkrijgen als je inkomen over drie aaneengesloten jaren sterk verschilde. In plaats van per jaar belasting te betalen over wat je toen verdiende, wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen in die drie jaren.

Daarover wordt dan opnieuw belasting berekend. Blijkt dat je in totaal te veel hebt betaald, dan krijg je het verschil terug. De regeling is afgeschaft per 1 januari 2023. De laatste jaren waarover je middeling nog kunt aanvragen zijn 2022 tot en met 2024, schrijft AD.

Let wel op: je kunt dat pas aanvragen als je een definitieve belastingaanslag hebt ontvangen. „De teruggave na middeling kan flink oplopen, zeker als je in één jaar veel meer verdiende dan in de andere twee”, zegt belastingexpert Emma Verschure van Emma’s Tax Law. „Ik heb een klant gehad die ruim 3.000 euro terugkreeg.’’

1. Wanneer is middeling interessant?

Niet iedereen met een schommelend inkomen komt in aanmerking. Alleen als je volgens de herberekening 545 euro of meer te veel hebt betaald, krijg je geld terug. „De regeling is vooral interessant als je wisselt tussen belastingschijven”, zegt Marc Derksen, registeraccountant en oprichter van boekhoudprogramma Paperdork.

„Zat je het ene jaar boven de grens van zo’n 70.000 tot 75.000 euro en het andere jaar eronder? Dan kan het de moeite waard zijn. Zit je alle drie de jaren in dezelfde belastingschijf, dan levert het meestal niks op.”

Hij geeft een voorbeeld: iemand verdient zowel in 2022 als 2024 40.000 euro, maar heeft in 2023 ineens 100.000 euro inkomen door een bonus of ontslagvergoeding. „Dat leidt tot een teruggave van ruim 2.800 euro.”

Niet alleen als ondernemer, maar ook in loondienst kun je dus ineens veel meer of minder verdienen. Denk behalve aan een bonus of ontslagvergoeding bijvoorbeeld aan een sabbatical of zwangerschap.

Voorbeeldscenario’s waarin middeling kan lonen Van loondienst naar ondernemen: iemand verdiende in 2022 nog 80.000 euro in loondienst, maar start in 2023 een bedrijf en komt dat jaar uit op 15.000 euro. In 2024 klimt het inkomen weer naar 35.000 euro. Teruggave: ruim 800 euro, berekent Derksen.

Wereldreis of sabbatical: iemand verdient in 2021 en 2022 steeds 90.000 euro, maar werkt in 2023 een half jaar niet en verdient dat jaar 40.000 euro. Teruggave: ruim 3600 euro.

Ontslagvergoeding: je ontvangt in één jaar een forse ontslagvergoeding, waardoor je in de hoogste belastingschijf valt, terwijl je in de jaren ervoor en erna minder verdient.

Zwangerschap of langdurig verlof: je neemt een aantal maanden onbetaald verlof of hebt zwangerschapsverlof als zzp’er. Inkomsten vallen dan vaak sterk terug, maar stijgen het jaar erna weer.

2. Wanneer heb je géén recht op middeling?

Een flink verschil in inkomen is niet altijd genoeg. „Als het verschil zich binnen dezelfde belastingschijf afspeelt, krijg je niets terug’’, zegt Derksen. Dat geldt bijvoorbeeld voor iemand die 10.000 euro, 20.000 euro en 65.000 euro verdiende.

„Het verschil lijkt groot, maar belastingtechnisch valt het tegen. De kans om te kunnen middelen is zoals gezegd groter als je inkomens in verschillende belastingschijven hebt gehad. Dat is hier niet het geval.’’

3. Hoe werkt het aanvragen?

Je kunt alleen middelen over drie aaneengesloten jaren. Door het afschaffen van deze regeling is de laatste periode waarover je kunt middelen de jaren 2022, 2023 en 2024. Je mag elk jaar maar één keer gebruiken. Heb je eerder al een middelingsverzoek ingediend over 2020-2022, dan mag je 2022 dus niet nog eens gebruiken.

Zo’n rekentool invullen kost maar een paar minuten en geeft snel inzicht of het voor jou interessant is Marc Derksen

Middeling aanvragen doe je met een formulier van de Belastingdienst. Je vult je gegevens in, geeft aan over welke jaren je wilt middelen en ondertekent het verzoek. Je hoeft geen berekening mee te sturen, al is het handig om zelf wel eerst te checken of het überhaupt de moeite waard is.

„Zo’n berekening kun je zelf doen via diverse tools, bijvoorbeeld op een site als Berekenhet.nl’’, zegt Verschure. „Dat is eenvoudiger dan zelf gaan rekenen met alle belastingschijven en kortingen.’’ Derksen: „Zo’n rekentool invullen kost maar een paar minuten en geeft snel inzicht of het voor jou interessant is.’’ Hiervoor kun je de gegevens van je definitieve aanslag gebruiken.

4. Wanneer kun je aanvragen?

Je mag pas middelen als je over alle drie de jaren een definitieve aanslag hebt ontvangen. Zo'n definitieve aanslag staat vast als de bezwaartermijn van zes weken verstreken is. Daarna heb je nog 36 maanden de tijd om je verzoek in te dienen. De precieze deadline hangt dus af van wanneer de laatste aanslag binnen is.

Je moet echt zelf het initiatief nemen. Probeer het gewoon Emma Verschure

Kreeg je de definitieve aanslag over 2024 bijvoorbeeld op 1 juni 2025? Dan heb je tot medio juli 2028 om je middelingsverzoek in te sturen. Derksen: ,,Het kan dus zijn dat je nu pas een definitieve aanslag hebt kregen over 2021, bijvoorbeeld omdat het vanwege box 3 nogal lang duurde. Dan kun je nu dus ook nog middelen over bijvoorbeeld 2019, 2020 en 2021.''

„Niemand wijst je hierop’’, vult Verschure aan. „Anderen hebben er namelijk geen belang bij dat jij dit doet, zoals wel het geval is bij aangeven van je donaties voor goede doelen. Je werkgever weet het niet en de Belastingdienst meldt het niet automatisch. Dus je moet echt zelf het initiatief nemen. Probeer het gewoon. Pak een rekenhulp en kijk wat eruit komt. Je hebt niks te verliezen.”

„Ik vind het jammer dat de regeling stopt’’, besluit Derksen. „Het is een van de weinige manieren waarop mensen met een grillig inkomen iets van belasting kunnen terughalen.’’

De spelregels van middelen Let goed op de volgende zaken als je wilt middelen:

- De drie jaren moeten aaneengesloten zijn, met als laatste jaren 2022-2023-2024.

- Je mag elk jaar maar één keer gebruiken.

- Het verschil tussen betaalde belasting en de nieuwe berekening moet meer dan 545 euro zijn.

- Je moet alle definitieve aanslagen hebben ontvangen.

- Het verzoek moet binnen 36 maanden (plus zes weken) na de laatste aanslag worden ingediend.