De wereld van financieel adviseurs. Wie kan helpen met wat? Groot probleem immers, zo blijkt uit meerdere onderzoeken, is dat ondernemers de weg niet weten te vinden naar financiers. En adviseurs spelen hierin een cruciale rol. Presentator Gerben van Driel gaat daarover in gesprek met Carlo van der Weg van Credion, het grootste platform voor zakelijke financieringen in Nederland.

Voor ondernemers die zowel fysiek als online zaken doen, maakt de juiste betaalstrategie een groot verschil. Maar: wat is dan een betaalstrategie en hoe organiseer je dat, als mkb-ondernemer? Paul Scholten, ceo van Buckaroo, legt ook dat ons uit. Buckaroo biedt de meest populaire betaalmethoden en in-store betaaloplossingen aan onder meer het mkb in de e-commerce sector.

Wat is sharefunding?

Er is crowdfunding, er is sharefunding. Dat is ook een manier om je bedrijf, je nieuwe plannen te financieren. Hoe werkt dat dan precies, en wat zijn de verschillen? Wat zijn succes-cases? Gijs Dalen Meurs was met Eyevestor de eerste in ons land met sharefunding en is onze studiogast.

Vijf voor twaalf met Patrick Wessels

Dagelijks om vijf voor twaalf in de uitzending, consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Hij geeft op exact dat tijdstip adviezen hoe je door juist anders te denken en doen ook omzet kunt behalen. Ook als de klok - letterlijk - binnen je bedrijf op vijf voor twaalf staat.

Informatie en advies, kennis en inzicht: volg De Ondernemer Live dagelijks van 11.00 tot 13.00 uur: te zien op de homepage van De Ondernemer, te beluisteren op New Business Radio. De presentatie is in handen van Gerben van Driel.

