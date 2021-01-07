Arbeidsbemiddelaar Continu Group, onderdeel van House of HR, zwemt tijdens de coronacrisis tegen de stroming in en neemt Solyne over. Het projectbureau uit Amsterdam is de vierde overname in twee jaar, waarmee vorm wordt gegeven aan de buy-and-build strategie om de ambitieuze groeidoelstellingen van de organisatie nog meer kracht bij te zetten. Met de overname verbreedt Continu het portfolio in de publieke sector. Deze vierde overname is de start van een herpositionering en naamswijziging. Continu Group gaat vanaf januari door onder de naam Continu Professionals.

Solyne is een projectbureau voor hoger opgeleide (technische) professionals. Solyne verbindt vanuit Amsterdam met 240 professionals al ruim tien jaar experts en opdrachtgevers uit diverse vakgebieden binnen de openbare ruimte en industrie. Solyne werkt binnen de overheid voor gemeenten, provinciën, rijksoverheden, waterschappen en milieudiensten. Daarnaast werkt Solyne voor infraproviders, advies- en ingenieursbureaus en nutsbedrijven zoals drinkwaterbedrijven en netbeheerders. Solyne heeft een jaaromzet van 20 miljoen euro.

Door aansluiting onder de vlag van Continu Professionals beschikt Solyne per direct over een landelijk dekkend kantorennetwerk en kan het projectbureau opdrachtgevers bedienen, die in het verleden geografisch buiten bereik lagen. Daarnaast kan Solyne gebruik gaan maken van de (technologische) infrastructuur van Continu. Door de krachten te bundelen met Continu Professionals wordt de dienstverlening van Solyne, opererend onder haar eigen naam, versneld uitgebouwd.



Sinds 2009 streven wij naar langdurige relaties. Het opgaan in het netwerk van Continu Professionals past bij de groeiambitie en het continue streven naar de hoogste kwaliteit in dienstverlening

Voormalig aandeelhouders Jasper Kuiper en Bas van Eenennaam van Solyne: “Alles dat Solyne doet, staat in het licht van de kernwaarden betrouwbaarheid, ondernemerschap, persoonlijke betrokkenheid en wijsheid door ervaring. Deze waarden bepalen wie wij zijn en vormen de leidraad voor de werkzaamheden. Samenwerken is voor ons meer dan het invullen van een capaciteitsbehoefte. Onze visie voor Solyne is dat wij de referentie in de markt willen zijn. Sinds 2009

streven wij naar langdurige relaties. Het opgaan in het netwerk van Continu Professionals past bij de groeiambitie en het continue streven naar de hoogste kwaliteit in dienstverlening.”

Start van herpositionering

Door de overname is Continu Professionals over de volle breedte vertegenwoordigd in de arbeidsbemiddelingsmarkt. Naast de naamswijziging komt de groep ook met een digitale strategie die vanaf januari wordt ingezet. Seth Winterscheidt, CEO van de groep: “Ondanks de crisis zijn wij blijven zoeken naar de juiste combinatie tussen talent en behoefte. Met tien jaar van succesvol bemiddelen op de teller, heeft Solyne een schat aan waardevolle relaties opgebouwd onder zowel opdrachtgevers als medewerkers. Met de overname zijn we op het punt gekomen om de strategische buy-and-build ook visueel en in naam kenbaar te maken. Daarom gaat de groep vanaf januari verder onder een andere naam. Geheel naar onze visie, en met veel wilskracht, investeren wij bovendien in een mooie digitalisering die vanaf januari uitgerold wordt met diverse technologische innovaties vanuit de eigen keuken.”



Continu Group nam de afgelopen twee jaar als onderdeel van de buy-and-build strategie de bedrijven TechMatch (januari 2020), Hardt (december 2019) en MTénV (juni 2019) over. Gezamenlijk hebben de bedrijven 300 interne medewerkers en een gezamenlijke omzet van 130 miljoen euro. Met de overnames werden grote synergievoordelen behaald op het vlak van software, marketing tooling en het HR-platform ter ontwikkeling van interne medewerkers. De groep heet vanaf 1 januari 2021 Continu Professionals met als pay-off ‘Growth starts with hello’.

Continu Professionals blijft een onderdeel van House of HR. Hoofdlabel Continu Professionals, met een hoofdkantoor in Eindhoven, is al 25 jaar een intermediair die mee werkt aan het realiseren van de groeiambities. Van professionals en werkgevers in de bouw, infra, techniek, supply chain en publieke sector. In 2019 heeft zij circa 2600 kandidaten een nieuwe baan geboden, waarvan het merendeel als gedetacheerde. Het bedrijf is actief in Nederland, België en Duitsland en doet het werk met 300 enthousiaste collega's verdeeld over meer dan 20 vestigingen.