Nog 226.000 ondernemers hebben coronaschuld, 1 op 5 betaalt niet

Ongeveer 226.000 ondernemers hebben op dit moment nog een openstaande coronaschuld bij de Belastingdienst. Zij hebben sinds oktober 2022 een betalingsregeling lopen voor hun coronabelastingschulden. Het merendeel houdt zich aan de termijnen, maar zeker 43.000 ondernemers hebben nog niks betaald, schrijft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal ondernemers met een coronaschuld is sinds oktober al gedaald met 41.000. Zij hebben hun schuld afgelost of zijn failliet gegaan. De totale schuld daalde deze tien maanden van 19,6 naar 14,8 miljard euro.

Ongeveer 91.000 ondernemers hebben nog niet alle termijnbedragen betaald die zijn afgesproken. En van die groep hebben ongeveer 43.000 ondernemers nog geen enkele termijn betaald. Deze ondernemers hebben niet gereageerd op verzoeken om te gaan betalen, ook niet na brieven, campagnes en media-aandacht, aldus Van Rij.

Belastingdienst trok schikking in bij 35.000 ondernemers

Sinds begin juli heeft de Belastingdienst aan 35.000 van hen een beschikking gestuurd, waarin de regeling wordt ingetrokken. Ze moeten de schuld zo spoedig mogelijk gaan terugbetalen. Binnenkort krijgen ook andere ernstige wanbetalers een brief van de fiscus.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 hebben zo'n 400.000 ondernemers uitstel gekregen van het betalen van belasting voor in totaal een bedrag van 47 miljard euro.

