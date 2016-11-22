Onlinemarketingbureau Sqoop uit Enschede doet het anders

Onlinemarketingbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond. "Maar wij kiezen voor een andere aanpak dan de meeste bureaus", vertelt Patrick Hermans, samen met Singalita Dalhoeven oprichter van Sqoop en onlinemarketeer.

Wie: Patrick Hermans (45) en Singalita Dalhoeven (32)Wat: onlinemarketingWaar: EnschedeSinds: 2016Grootte: 2 medewerkersContact: info@sqooponline.nl

Socialmediapakket

"De afgelopen jaren kregen we in verschillende commerciële functies steeds meer vragen over social media. Zo zagen we in dat er in Enschede behoefte was aan Sqoop. We bieden een socialmediapakket aan. Dat betekent dat wij namens klanten onder meer berichten plaatsen op Facebookpagina's en Twitteraccounts."

Minimaal

We startten met minimale financiële middelen. Dat was in het begin heel spannend. Het had heel anders kunnen lopen, maar gelukkig gaat het goed. We hebben veel klanten; niet alleen vanuit ons eigen netwerk, maar ook doordat we onszelf online duidelijk gemanifesteerd hebben. Jezelf online verkopen werkt!"

Levendig

Patrick en Singalita vinden het belangrijk gelukkig te worden van hun werk. "Natuurlijk moeten we ervan kunnen leven, maar we willen er vooral heel blij van worden." Het enige wat de twee nu nog missen is een levendige werkplek. In het pand op industrieterrein de Marssteden is Sqoop momenteel bijna het enige bedrijf. "We zouden het leuk vinden hier ook andere ondernemers te treffen. Dus laat maar komen!"

