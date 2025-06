Lees verder onder de advertentie

Klanten van de online supermarkt kregen twee weken geleden een mail met een spraakmakende oproep. Pieter Pot vroeg hen een bedrag van tussen de 100 en 500 euro te storten op hun account. Ze kregen daar extra boodschappentegoed voor terug, afhankelijk van de hoogte van hun inleg.

De klantenkring gaf gehoor aan die oproep, blijkt uit cijfers van het bedrijf. ,,We hoopten op 150.000 tot 200.000 euro, maar we hebben inmiddels 335.000 euro binnen", zegt directeur Jouri Schoemaker tegen NU.nl. Vijftienhonderd tot tweeduizend mensen maakten extra geld over. Meestal ging het om een bedrag van 100 euro, dat klanten 10 euro extra opleverde.

Twee van de drie mensen die op deze manier extra tegoed hebben gekocht, hebben dat geld nog niet uitgegeven, zegt Jouri. ,,Zij hebben ons echt gesteund." Ongeveer een derde heeft al wel iets van het tegoed besteed aan boodschappen. De directeur zegt dat een "heel klein percentage" mensen het gestorte tegoed gelijk heeft opgemaakt.

Als iedereen het geld gelijk zou uitgeven aan boodschappen, zou de actie geen effect hebben. Pieter Pot heeft namelijk meer cashflow nodig om de voorraden aan te vullen.

Pieter Pot wil de schappen na de zomer gevuld hebben

Nadat de online winkel aan het begin van dit jaar op het randje van een faillissement had gebalanceerd, wilden leveranciers gelijk worden uitbetaald. Maar daar had de supermarkt niet genoeg cash voor. Het gevolg daarvan was dat ongeveer een kwart van het assortiment niet meer op voorraad was.

Jouri zegt nog in gesprek te zijn met de leveranciers. Hij hoopt vanaf september weer volle schappen te hebben. De inzamelactie loopt nog tot woensdag.

