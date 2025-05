Failliet Bax Music maakt doorstart: ‘Bax heeft smet opgelopen, vertrouwen terugwinnen cruciaal’

Bax is back. De muziekwinkelketen meldt op sociale media dat de winkels in Goes, Amsterdam en Apeldoorn weer open zijn. Bestellingen kunnen vanaf woensdag weer op de website geplaatst worden. Bax Music gaat door onder voormalig directeur en medeoprichter Jochanan Bax. En dat is rap. Hoe kan dat? Wesley Terhaerdt, advocaat Ondernemingsrecht bij Nysingh advocaten, vertelt wat deze doorstart tot een succes maakt.

Bax Music werd begin april failliet verklaard. Via LinkedIn liet Jochanan Bax al snel weten dat hij een doorstart wilde maken met Bax Music. Ook Jan ’t Hoen, vastgoedondernemer en voormalig concurrent van Bax, gaf aan graag een doorstart te willen maken. Wat zijn de essentiële elementen voor Bax om een succesvolle doorstart te realiseren?

‘Bax moet weer vertrouwen winnen’

„Als je deze vijf punten in acht neemt dan vergroot je in ieder geval de kans aanzienlijk dat de doorstart gaat lukken en dat hij ook succesvol gaat zijn”, vertelt advocaat Wesley Terhaerdt. „Dat gaat verder dan de onderhandelingen met de curator, maar ook de fase erna. Je moet met werknemers, verhuurders en leveranciers in gesprek en je moet hun vertrouwen weer terugwinnen. Het merk heeft wel een smet opgelopen.” De vijf punten zijn: snelheid, voorbereiding, bieding, onderbouwing en communicatie.

Het merk heeft wel een smet opgelopen Wesley Terhaerdt

Wanneer een bedrijf failliet gaat, is het de taak van de curator om zoveel mogelijk geld op te halen voor alle schuldeisers. „Dat kan door alle spullen die in het bedrijf zitten te verkopen. Tegelijk kunnen geïnteresseerde partijen zich melden bij de curator voor een doorstart. De curator heeft vaak de voorkeur om alles al geheel te verkopen, want dat levert het meeste geld op voor de schuldeisers.” Maar het maatschappelijk belang weegt ook mee, volgens Terhaerdt. „Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoeveel personeelsleden er bij de doorstart in dienst blijven.”

Curator moest snel handelen bij Bax

Een van de cruciale elementen voor een succesvolle doorstart is de snelheid van handelen. „De curator wil het liefst zo snel mogelijk een doorstart van de onderneming, want het proces verloopt onder zijn verantwoordelijkheid. De rechter geeft hem slechts een aantal weken de tijd. Hij kan bijvoorbeeld maar zes weken beschikken over het personeel. Binnen die zes weken moet een doorstart rond zijn. De termijnen zijn kort en een curator moet meestal snel handelen. Als wij aan de kant van de curator staan, dan vinden we het heel fijn dat er iemand op dag twee bij ons aanklopt en zegt: ‘Ik wil een doorstart maken, dit is mijn plan en zo wil ik het aanpakken.’”

Bij Bax was het extra belangrijk dat een doorstartkandidaat zich snel zou melden en snel zou handelen Wesley Terhaerdt

In het geval van een faillissement kan de curator er ook voor kiezen om de winkels open te laten om extra inkomsten voor de schuldeisers te genereren. „Bij Bax is daarvoor niet gekozen en daarom was het extra belangrijk dat een doorstartkandidaat zich snel zou melden en snel zou handelen. Want ook hoe langer de winkel dicht is, hoe meer het merk uit het hoofd van de mensen verdwijnt en het daardoor moeilijker is om het bedrijf na een doorstart op gang te brengen.”

Naast snelheid is een goede voorbereiding ook belangrijk om een doorstart te laten slagen. „Maak een plan voor de activiteiten na de doorstart en hoe je die wél levensvatbaar krijgt. Bepaal daarnaast welke activa je daarvoor nodig hebt, welke personeelsleden je wilt behouden en met welke leveranciers je wilt samenwerken.”

Jochanan Bax betaalt 15,1 miljoen

De bieding is ook een belangrijk punt voor een positieve doorstart. „Bepaal welke activa je wilt overnemen, welke prijs je daarvoor wilt betalen en regel de financiering.” Jochanan Bax betaalt 15,1 miljoen euro voor de doorstart van Bax Music. „Dat is een fors bedrag. Ze betalen een kleine zeven miljoen euro voor de bedrijfspanden. Het bedrag staat natuurlijk wel in verhouding tot de omvang van het bedrijf, maar er is wel echt een fors bedrag neergelegd om weer eigenaar te worden van Bax.”

In 2022 draaide het bedrijf nog een omzet van 131 miljoen euro en maakte het 1 miljoen euro winst. In 2023 was de omzet 148 miljoen euro en draaide het 2,5 miljoen euro verlies.

Als je de werknemers wilt meenemen in de doorstart, kan dat in jouw voordeel werken Wesley Terhaerdt

Het bedrag dat is geboden is niet het belangrijkst voor de doorstart. Ook de onderbouwing van je plannen is cruciaal. „Geef zo duidelijk mogelijk aan curator aan wat jouw plan is om de onderneming nieuw leven in te blazen. Zoals ik eerder zei, als je bijvoorbeeld de werknemers wilt meenemen in de doorstart, kan dat in jouw voordeel werken.”

Krijgen gedupeerde klanten van Bax hun geld terug?

Als laatste is de communicatie van groot belang. „Om een doorstart succesvol te laten zijn, is een goede communicatie met alle betrokkenen – zoals werknemers, leveranciers, verhuurders en klanten – cruciaal. Dit kan echt het verschil maken in de periode na de doorstart.” Op sociale media reageren mensen blij met de opening van de winkels, maar tussen de reacties zijn ook boze mensen te horen die zich afvragen of ze nog wel hun spullen krijgen waar ze voor betaald hebben. „Je bent niet verplicht die spullen te leveren, die bestellingen blijven achter in het faillissement. Maar om een goede naam te houden bij klanten kan het doorgestarte bedrijf er alsnog voor kiezen om die verplichtingen na te komen.”

Faillissementen trekken vaak veel media-aandacht. Wanneer er van een doorstart wordt gesproken, wordt daar vaak op twee manieren naar gekeken, ziet Terhaerdt. „Soms is het zo dat bedrijven echt flinke tegenwind hebben gehad en ze er alles aan gedaan hebben om het bedrijf in leven te houden. Dan is het soms domme pech. Dan verdien je wel een tweede kans. Maar je hebt ook gevallen waarin het zo is dat er wat minder werk bij komt kijken en dat de eigenaar wel een heel groot aandeel heeft in het faillissement. Dat je heel bewust de schulden hoog hebt laten oplopen om vervolgens weer snel een doorstart te kunnen maken zonder dat je last hebt van al die schulden die zijn opgebouwd. Dat is vaak een groot kritiekpunt bij een doorstart onder de eerdere eigenaar.”

Terhaerdt kan lastig zeggen van welke scenario in dit geval sprake is. „Ik weet niet wat de intentie van Jochanan Bax was toen Bax failliet ging.”

