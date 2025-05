Frank, Daan en Niek waren 18 toen ze een container loungesets uit China bestelden om via Facebook te verkopen. Dat smaakte naar meer. De drie maakten al snel naam in de wereld van tuinmeubels. Nu verkopen ze meer dan duizend sets per jaar. ‘We willen elk jaar verdubbelen.’

Loungesetland is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot serieuze speler in de Nederlandse tuinmeubelbranche. Oprichters Frank Jans, Daan Huijser en Niek Verloop (alle drie 23 jaar) begonnen hun avontuur met de verkoop van loungesets via Facebook. Inmiddels hebben ze een showroom van 450 vierkante meter in Barendrecht, een assortiment van ruim 550 producten en een Webwinkelkeur-score van 9,6.

De drie jonge ondernemers leerden elkaar kennen op de havo, waar ze deelnamen aan het International Business College (IBC). Warm gemaakt voor het ondernemerschap verkochten Daan en Niek als bijverdienste kleine producten via bol, die ze bestelden in China.

Van gordels voor zwangere vrouwen tot gadgets als duimpiano’s. Toen Frank op een dag vertelde dat hij vijf loungesets wilde inkopen, besloten Daan en Niek mee te doen. „We bestelden een hele container met loungesets en verkochten ze via Facebook voor 500 euro per stuk”, begint Daan.

Goede leerschool

Die eerste container was snel uitverkocht. Het smaakte naar meer en het drietal besloot door te gaan. Frank: „In het begin zaten we aan de onderkant van het segment. We gingen met z’n drieën een setje van 500 euro bezorgen, waarop we een paar tientjes verdienden. Dat is natuurlijk niet echt rendabel, maar het was wel een goede leerschool.”

De eerste jaren konden ze een loods van Nieks vader gebruiken als showroom en opslagruimte. Daan: ,,Die showroom stelde niet zoveel voor, maar veel mensen gunden ons de verkoop. Als we een of twee orders op een zaterdag kregen stonden we keihard te juichen.”

De oude showroom van Loungesetland in de loods. Eigen beeld

Het drietal ging zich al snel focussen op het midden- en hogere prijssegment, met prijzen vanaf 1.300 euro voor een set. „Je wil niet concurreren met de grote spelers en de prijsvechters in het lagere segment”, legt Frank uit. „In het hogere segment heb je meer marge en minder prijsgevoelige klanten. Die willen vooral goede service en gemak.”

Showroom Loungesetland in antikraakpand

En dat is precies waar Loungesetland zich op richt. „We zijn telefonisch bereikbaar, mails worden meteen beantwoord en we kunnen snel leveren,” zegt Daan. Frank voegt daaraan toe: „Klanten onthouden vooral het begin en einde van hun klantreis. In de showroom zit dat meestal wel goed. Maar als een dure set in de tuin, of soms zelfs bij de voordeur, wordt gesmeten, houden klanten er een bittere nasmaak aan over. Het is voor ons dus van groot belang om de hele klantreis dezelfde goede service te bieden. Onze loungesets gaan pas weg als alles goed staat.”

In 2023 openden ze een showroom in een antikraakpand in Ridderkerk en begonnen ze met de verkoop van andere tuinmeubelmerken naast hun eigen aanbod. Frank: ,,Toen heeft de verkoop wel een grote vlucht genomen. Tot dat moment verkochten we vooral online. Eind 2023 verhuisden we de showroom naar de huidige locatie in Barendrecht. We wilden een mooie zaak neerzetten, maar je gaat niet investeren in een antikraakpand.”

Slim ondernemen zonder personeel

In het begin gebeurde het wel eens dat ze niet serieus werden genomen. Daan: ,,Sommige importeurs zag je denken: wat zijn dit voor knulletjes? Gelukkig waren er ook merken die het ons gunden en waar we inmiddels een goede relatie mee hebben opgebouwd.” Hun jonge leeftijd is ook een pré. ,,We maken veel gebruik van AI en andere nieuwe tools. Vroeger was het ons nooit gelukt op deze manier, maar in dit tijdperk kun je zoveel zelf. Andere bedrijven hebben enorme marketingafdelingen. Wij begrijpen echt niet waarom.”

Ze hebben geen personeel in vaste dienst en werken met oproepkrachten en freelancers. Voor de bezorging hebben ze een vaste poule aan mensen, veelal studenten. De taken zijn helder verdeeld. Daan is verantwoordelijk voor de webshop en advertenties, Frank leidt de dagelijkse operatie en stuurt de mensen aan en Niek doet de administratie en financiën. De inkoop doen Daan en Niek samen en de verkoop in de showroom doen ze met z’n drieën, ondersteund door oproepkrachten op de drukke dagen.

Groei met gezonde cijfers

Inmiddels hebben ze al duizenden sets verkocht van merken als Apple Bee, Hartman, 4 Seasons, naast hun eigen merk Belito. Het aanbod loungesets is uitgebreid met tuinsets, parasols, ligbedden en andere accessoires. Daan: ,,Ons doel is om elk jaar de omzet te verdubbelen.”

Belangrijk daarbij: winstgevend blijven. Niek: „We investeren alles wat er verdiend wordt in het bedrijf. En we houden de kosten laag door zoveel mogelijk zelf te doen. De cashflow is een uitdaging. Aan het begin van het seizoen moeten we de voorraad financieren. Banken geven niet makkelijk geld, dus we werken met private financiers.”

Toekomstvisie: gecontroleerde groei

Ook in 2025 willen ze de omzet weer verdubbelen en tot nu toe liggen ze op schema. „En we proberen ook meer naar marge te kijken door scherp op de kosten en inkoop te zitten”, zegt Frank. „Wat daarbij ook helpt, is dat we bij de merken op containerbasis kopen in plaats van uit hun voorraad in Nederland. En we maken een slag naar duurdere sets, we verkopen inmiddels sets tot wel 8.000 euro.”

De nieuwe showroom van Loungesetland. Eigen beeld

In de toekomst hopen ze de showroom te verhuizen naar een grotere locatie op een betere zichtlocatie, en eventueel een tweede locatie te openen in het westen of midden van het land. Daan: „Maar we willen geen keten worden. Dat is ook niet nodig. Je ziet dat mensen wel 60 kilometer willen rijden voor een Loungeset. Maar voor ons blijft de persoonlijke benadering van groot belang, ook bij eventuele groei naar meerdere vestigingen.”

