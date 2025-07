Het iconische Amsterdamse restaurant Le Garage is failliet verklaard. Het restaurant, dat ruim dertig jaar geleden onder leiding van de in 2016 overleden tv-kok Joop Braakhekke zijn eerste gasten ontving, heeft noodgedwongen zijn activiteiten moeten staken, blijkt uit het faillissementsregister.

Op de website van Le Garage prijkte de verklaring: 'Le Garage is gesloten. Wij zijn even op vakantie.' Het faillissementsregister spreekt echter een ander verhaal, waarna diverse media het nieuws over het faillissement naar buiten brachten. De stap werd genomen door Erwin Walthaus, die het restaurant na het overlijden van Braakhekke had overgenomen.

Curator Karien van Boekel, aangesteld om de financiële situatie van Le Garage te onderzoeken, verklaarde tegenover zakenblad Quote dat het nog te vroeg was om definitieve conclusies te trekken over de oorzaken van het faillissement. ,,Helaas, het standaard antwoord van een curator in de eerste twee dagen. We zijn nog bezig met het achterhalen van de oorzaken, maar zullen altijd kijken naar de mogelijkheden van een doorstart."



Coronasteun en prijsstijgingen

Over de aanleiding van het faillissement doen verschillende verhalen de ronde, zoals de impact van de coronapandemie en de financiële druk die sommige restaurants ervaren als gevolg van terugbetalingsverplichtingen voor ontvangen coronasteun, evenals prijsstijgingen in de sector. Echter, Van Boekel benadrukte dat het te vroeg was deze factoren als definitieve oorzaken aan te wijzen. Ze verwees naar een artikel in het Financieele Dagblad waarin werd geschetst dat veel restaurants het zwaar hadden vanwege genoemde redenen, maar benadrukte dat het onderzoek nog gaande is.

Met het sluiten van Le Garage komt er een einde aan een tijdperk. Het restaurant staat genoteerd in de Michelin-gids en stond niet alleen bekend om zijn bijzondere internationale gerechten, maar ook om de unieke sfeer en bijdrage aan de gastronomische cultuur van Amsterdam.

