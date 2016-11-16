Veerse bedrijfsparkjes krijgen opknapbeurt

Lees verder onder de advertentie

Veerse ondernemers zijn redelijk tevreden over de twaalf bedrijventerreinen in de gemeente, schrijft de PZC. Zorgen zijn er wel. Bijvoorbeeld de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Koudekerke, Serooskerke en Domburg en de mogelijkheden voor uitbreiding of de komst van nieuwe bedrijven. Dat bleek deze week tijdens een bijeenkomst waarin de gemeente het voorstel voor aanpak van haar bedrijventerreinen presenteerde.

Basis

Het plan moet de basis leggen voor het regionale programma voor bedrijventerreinen dat de Walcherse gemeenten gezamenlijk opstellen. Veere heeft geïnventariseerd of er binnen de gemeente voldoende terrein beschikbaar is en of de inrichting ervan nog voldoet.

Drie grote bedrijfsparken

Veere telt drie grote bedrijfsparken; Karreveld (Koudekerke), Oude Zandweg (Westkapelle) en De Zompe (Serooskerke). Bij Westkapelle, Zoutelande, Meliskerke, Aagtekerke, Domburg, Vrouwenpolder en Veere (Zanddijk) liggen kleinere bedrijventerreinen.