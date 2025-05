Verhuur van Twentse bedrijfsruimte neemt spectaculair toe

Onderzoeker Wouter Tijhuis van de Stichting Vastgoedrapportage Twente meldt 'de grootste opname van bedrijfsruimte in een eerste half jaar ooit'. "Er is in het eerste half jaar in heel Twente 203.000 vierkante meter bedrijfsruimte verhuurd. Dat is ronduit spectaculair. Dat is bijna gelijk aan de gemiddelde verhuur over een heel jaar. Dit duidt duidelijk op het aantrekken van de economie."

In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar verdrievoudigde de verhuur bij bedrijfshallen in Almelo bijna en was er in Hengelo sprake van een verdubbeling. Ook in Enschede bedroeg de groei ruim 80 procent.

Tijhuis: "Ook Oldenzaal doet het goed. De problemen zitten echt in kleinere gemeenten als Tubbergen en Nijverdal. Daar is men aangewezen op lokale huurders."

Winkeliers

„Enschede is booming als winkelstad”, zegt bestuurslid Rob Temmink van de Stichting Vastgoedrapportage Twente. „Grote ketens die naar Twente komen, kiezen allemaal voor Enschede. Hudson’s Bay trekt in het oude V&D-pand en Zara betrekt 4.000 vierkante meter. En op de plek waar de Hema stond, komen zes nieuwe winkels, waarvoor zich ook al huurders hebben gemeld.”

Dat het goed gaat in Enschede blijkt ook uit het aantal vierkante meters dat sinds begin dit jaar aan winkeliers is vergeven. Dat was op 1 juli 17.000 vierkante meter, een hoeveelheid die de laatste tien jaar pas na een heel jaar werd genoteerd. Er is nu nog 45.000 vierkante meter leegstand.

Kantoren

Wat opvalt is dat de verhuur van incourante kantoren absoluut niet loopt. "Gedateerde kantoorgebouwen zijn eigenlijk onverhuurbaar", concludeert Tjeerd van der Veen van Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars.

De verbetering die de Twentse kantorenmarkt laat zien is minder spectaculair dan bij de winkels en bedrijfsruimtes. Maar ook hier gaat het goed. Met Hengelo als uitschieter naar boven. De Hengelose kantorenmarkt was jaren kommer en kwel, maar Hengelo zit halverwege het jaar al boven het gemiddelde van de laatste tien jaar.

In Hengelo werd 16.000 vierkante meter kantoorruimte gehuurd. Daarvan gaat iets meer dan de helft weliswaar naar Sensata, dat van Almelo naar Hengelo verhuist, maar dan nog doet Hengelo het goed.