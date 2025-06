Coronaschulden veroorzaken financiële druk bij duizenden ondernemers in het mkb. Hoe voorkom je dat deze problemen leiden tot faillissement, en welke stappen zet je om het tij te keren? Michiel Hordijk van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en Ferdinand Bosvelt van Turnaround Advocaten geven in D e Ondernemer Live praktische tips en inzichten.

Duurzaamheid en innovatie blijven belangrijke thema’s in het ondernemerschap, maar voor ondernemers met hoge schulden is er vaak één strijd die alles overstemt: overleven. Michiel Hordijk (IMK) benadrukt dat coronaschulden voor veel ondernemers een blijvende uitdaging vormen. „Er zijn naar schatting 120.000 ondernemers die hiermee te maken hebben, maar het is slechts een deel van de praktijk. In vrijwel elk dossier waarin een schuldenprobleem speelt, komt nu ook een coronaschuld naar voren.”

Vaak botsen optimisme en de harde werkelijkheid, waardoor schulden oplopen Ferdinand Bosvelt Turnaround Advocaten

Ferdinand Bosvelt, gespecialiseerd in herstructurering bij Turnaround Advocaten, voegt toe: „Slechts weinig ondernemers hebben ervoor gekozen deze schuld drie jaar geleden al af te lossen, waardoor ze nu in financiële problemen zitten.” Volgens Hordijk resulteert dit in het ‘vullen van gaten met nieuwe gaten’. „Constant zorgen over salarissen en schuldeisers: dat is paniekvoetbal. Op het moment dat je continu sommen in je hoofd maakt, weet je dat het tijd is om te handelen.’’

Ondernemers zijn volgens Bosvelt vaak optimistisch. „Wat hen grote ondernemers maakt. Toch botsen dat optimisme en de harde werkelijkheid vaak, waardoor schulden oplopen en keuzes worden gemaakt ten koste van crediteuren.’’ Volgens hem is een eerste stap onmisbaar: inzicht krijgen. „Wij maken vaak een quick scan en analyseren wat er nodig is om regie terug te nemen.’’

Het belang van goede begeleiding én timing

De gedachte dat hulp inschakelen nog meer kosten met zich meebrengt, weerhoudt veel ondernemers ervan een adviseur in te schakelen. Ferdinand: „Het uurtarief kan afschrikken, maar het leidt juist tot oplossingen. Je investeert in inzicht en in een strategie. De juiste stappen zetten kan uiteindelijke grotere problemen voorkomen.’’

Voor ondernemers is timing essentieel, stellen beide experts. Volgens Michiel zoeken veel ondernemers te laat hulp: „Als je merkt dat je handelingsvrijheid beperkt raakt, bijvoorbeeld omdat uitbreidingen en veranderingen in je assortiment niet meer mogelijk zijn, is dat hét moment om aan de bel te trekken.’’

De WHOA-regeling: een nieuwe kans

Sinds de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in 2021 kunnen ondernemers met schulden het akkoord van hun schuldeisers gemakkelijker verkrijgen. Michiel verklaart: ,,Het mooie aan de WHOA is dat je niet meer alle crediteuren akkoord hoeft te krijgen. Als tweederde van hen instemt, kan de rechter het akkoord afdwingen.’’ Ferdinand vult aan: ,,Vroeger was je kansloos als je vijftig schuldeisers had en eentje nee zei. Nu zijn er mogelijkheden, mits je een levensvatbaar bedrijf hebt.’’

In de praktijk draait het echter vaak om vertrouwen. Ferdinand legt uit: ,,Crediteuren moeten je bedrijf een toekomst gunnen. Bijvoorbeeld handelspartners willen vaak business blijven doen, en de belastingdienst wil voorspelbaar beleid voeren. Het is aan de ondernemer, en zijn adviseurs, om dat vertrouwen op te bouwen.’’

Hoe bepaal je levensvatbaarheid?

Levensvatbaarheid is een cruciale factor, maar hoe wordt dat vastgesteld? Michiel deelt vanuit het IMK zijn ervaring: „We kijken niet alleen naar financiën, maar ook naar de marktpositie, innovatiekracht en ondernemersvaardigheden.”

Michiel geeft het voorbeeld van Rick Moorman. Een modeondernemer die zijn coronaschuld met 400.000 euro zag afnemen omdat de Belastingdienst ‘m kwijtschold. Waarom? Hij trok aan de bel. „Hij is een ondernemer die zijn schuld niet oploste voor de schuld op zich, maar om te ontdekken dat zijn bedrijf solide genoeg was om verder te gaan.’’

Volgens Ferdinand kan levensvatbaarheid overtuigend worden gepresenteerd via een sterk plan richting schuldeisers en de belastingdienst: „Het is essentieel om in overleg te gaan. Vraag wat nodig is om stappen te maken. Luisteren is hierin cruciaal. Een deal waarbij de belastingdienst en het UWV meededen voor iets meer dan 20 procent bleek bijvoorbeeld een kantelpunt, dankzij een goed onderbouwd plan.’’

Samenwerking tussen adviseur en ondernemer

Ondanks de vooruitgang die de WHOA biedt, blijven er uitdagingen. Michiel pleit voor maatwerk: ,,Ondernemers hebben vaak moeite om financiering te vinden, juist als hun balans al onder druk staat. Of ze botsen op willekeur bij beslissingen van de belastingdienst. Hier is samenwerking tussen adviseurs en ondernemers essentieel.’’

De succesverhalen rondom schuldsanering maken duidelijk dat er een uitweg is Michiel Hordijk IMK

Ferdinand benadrukt hoe belangrijk het is om open gesprekken aan te gaan met crediteuren: ,,Mediation helpt om belangen te begrijpen en oplossingen te vinden. Vaak willen schuldeisers, zoals handelspartners, dat je blijft ondernemen. Ze hebben er baat bij dat jij blijft bestaan.’’

Taboe doorbreken: de kracht van delen

Het delen van ervaringen door ondernemers kan anderen inspireren en taboes doorbreken. Michiel: ,,De succesverhalen rondom schuldsanering maken duidelijk dat er een uitweg is. Als ondernemer hoef je hier niet alleen doorheen te gaan. Zoek ondersteuning en neem regie over je toekomst.’’

Volgens Ferdinand is dit niet alleen hét moment om schulden aan te pakken, maar ook om te bouwen aan vertrouwen: ,,Als mens aan de andere kant van de tafel kan een crediteur je deal gunnen. Luisteren en begrip tonen zijn soms krachtiger dan cijfers alleen.’’

