Vlijtig Liesje (27) uit Dordrecht bemiddelt bij poetsen

lisa Kelfkens ontdekte een gat in de markt toen door aanpassingen in de We t Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen minder recht kregen op huishoudelijke hulp. Op dat moment had ze een bijbaan als thuishulp naast haar studie zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit. ,,Ik kom uit een ondernemersfamilie en die zei: doe er wat mee’’, vertelt de Dordtse.

Van haar vader leende ze geld voor de eerste investeringen en ze mocht gebruikmaken va n zijn kantoor. Inmiddels zorgt Vlijtig Liesje Thuishulp dat zo’n 40 ‘witte’ werksters de huizen van vele klanten in de Drechtsteden poetsen. Haar klantenkring bestaat niet alleen uit ouderen of mensen met een beperking. Ook tweeverdieners en gezinnen doen een beroep op haar bemiddeling, al ging dat niet vanzelf.

Respons

,,Ik begon met het verspreiden van flyers, maar dat leverde nul komma nul respons op. Ik moest uitvinden wat de effectiefste manier was. Pas sinds ik ben gaan adverteren in een huis-aan-huisblad en social media inzet, melden klanten én mensen die willen schoonmaken zich. Veel mensen zijn blij dat mijn bureau bestaat.’’

Fulltime

De eerste anderhalf jaar combineerde ze haar zaak met een baan bij een thuiszorgorganisatie. ,,Nu ben ik volledig in bedrijf. Het is leuk, afwisselend en soms onzeker. Ik groei langzaam, maar stabiel en zie vooral kansen.’’

Over

Wie: Elisa Kelfkens (27)Wat: bemiddelingsbureauWaar: DordrechtSinds: 2013Grootte: 40 zzp’ersContact: vlijtigliesjethuishulp.nl

(Fotograaf: Anke Bot)

