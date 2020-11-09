Lockdowns, thuiswerken, omzetdaling. Je zou denken dat de verkoop van bedrijven behoorlijk te lijden heeft onder de coronacrisis, maar het tegendeel is het geval. Er is nog steeds veel geld in de markt en een solide bedrijf is een goede belegging. Remko Wouters begeleidt ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf en geeft in deze bijzondere verkoopklaar gids uitleg over dat proces. We legden hem zes ondernemersvragen voor over kopers en verkopers.

Waarom is dit voor verkopers een goed moment?

,,De markt is ondanks de coronacrisis nog hartstikke goed. Er is veel geld, de rentes zijn negatief en beleggingsportefeuilles zijn risicovol. Er zijn diverse geïnteresseerde partijen: ex-ondernemers en ondernemers met kapitaal, familiefondsen en private equity. Een ondernemer kan denken: wie zit er op mijn bedrijf te wachten? Maar men belegt niet alleen in vastgoed, op de beurs of in obligaties. Vanwege portefeuillespreiding willen investeerders en ondernemers met geld ook graag beleggen in bedrijven die solide draaien. Dus is jouw bedrijf misschien veel interessanter dan jij denkt.”



Remko Wouters begeleidt ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf

Wat wil een koper?

Een bedrijf kopen is als een ingewikkeld aandeel waarvoor je meer moeite moet doen. Er zit vaak emotie bij. Ik ken een boel ondernemers die tientallen tot honderden miljoenen hebben vergaard en zeggen: ik vind het leuk om links en rechts een paar miljoen te investeren en één keer per maand met die ondernemer te sparren. Niet meer de dagelijks bezigheden, maar wel betrokken. Dat geeft ze meer voldoening dan beleggen in Tesla of Amazon.”



Dus wat moet een verkoper doen?

,,Een koper is niet gek. Hij wil zijn investering tussen vijf en acht jaar kunnen terugverdienen. Als verkopende partij moet je er ook zo naar kijken: zou je het zelf terug kunnen verdienen binnen die periode? Als je dat soort zaken niet op orde hebt, heb je best een issue.”



Zo maak je jouw bedrijf verkoopklaar Er gebeurt veel voordat een bedrijf wordt verkocht. In deze bijzondere verkoopklaar gids van De Ondernemer in samenwerking met Marktlink lees je er alles over.



Waar kun je als verkoper van profiteren?

,,Voor een kopers is een belangrijke vraag: zit er een goed management op of een goede ondernemer die samen een groeiplan wil uitvoeren? Ze zitten korter op de bal, kunnen ingrijpen als dat nodig is. Ze hebben meer invloed. Sommigen noemen dat slim kapitaal, want je krijgt niet alleen het geld van een investeerder maar ook zijn netwerk. Dat kan heel lucratief werken: in het voordeel van verkoper én koper. De investeerder is feitelijk de rechterhand die veel verkopers missen omdat ze het bij voorkeur allemaal zelf deden.”



Wat houdt een verkoper tegen?

,,Veel beslissingen zijn gebaseerd op angst. Ik zeg wel eens: de ondernemer is heel stellig: hij weet hoe het moet, kent de weg in zijn markt en weet wie wie is. Maar heel veel keuzes die ondernemers maken, maken ze eigenlijk vanwege de angst die erachter zit. Angst voor het zwarte gat na de verkoop bijvoorbeeld. ‘Dan zit ik de hele dag thuis’. Sommigen beperken zichzelf daar zo in dat ik denk: onderzoek dan die angst. Ik vertel ze dat ik vier jaar geleden verkocht en één dag in een zwart gat heb gekeken. Er is nog zoveel te doen. Angst is een slechte raadgever.”



Hoe kan een verkoper met die angst omgaan?

,,We geven naast bijvoorbeeld fiscaal advies ook psychologisch advies. Wij noemen dat niet zo, want het moet niet te zweverig worden, maar we doen het wel. Het is eigenlijk heel normaal dat ondernemers een coach hebben en dat kan ook een therapeut of psycholoog zijn. Je bent ook de hele dag met je kop bezig. Ik vind dat niet zo spannend, maar niet iedereen loopt ermee te koop.”

