Weinig geld voor groene economie in Zeeland

Van de 12 miljoen euro die voor 2017 opzij is gezet voor economische ontwikkeling, is 1 miljoen geparkeerd voor de overstap naar schonere energie en duurzame productie waarbij reststromen en -warmte- worden hergebruikt.
Weinig concreet
PvdA- fractievoorzitter Anita Pijpelink vindt dat mager, zeker omdat de Commissie Balkenende zegt dat vergroening leidt tot innovatie en banen. "Dan is dit een slap aftreksel van het rapport Balkenende." Ook de PVV, SP, GroenLinks en het CDA willen de circulaire economie een duw geven. Zeeland met industrie en landbouw is er ook geschikt voor. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat leeft het wel, maar zijn nog weinig concrete projecten op dit vlak.