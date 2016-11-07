Weinig geld voor groene economie in Zeeland

De Commissie Balkenende zet de omslag naar duurzame energie en de circulaire economie bovenaan het lijstje dat Zeeland economisch moet opstuwen. Een aantal Statenfracties vindt echter dat de provincie er weinig geld voor reserveert in haar nieuwe Economische Agenda. Dat bleek gisteren in Provinciale Staten, meldt de PZC.

Van de 12 miljoen euro die voor 2017 opzij is gezet voor economische ontwikkeling, is 1 miljoen geparkeerd voor de overstap naar schonere energie en duurzame productie waarbij reststromen en -warmte- worden hergebruikt.

Weinig concreet

PvdA- fractievoorzitter Anita Pijpelink vindt dat mager, zeker omdat de Commissie Balkenende zegt dat vergroening leidt tot innovatie en banen. "Dan is dit een slap aftreksel van het rapport Balkenende." Ook de PVV, SP, GroenLinks en het CDA willen de circulaire economie een duw geven. Zeeland met industrie en landbouw is er ook geschikt voor. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat leeft het wel, maar zijn nog weinig concrete projecten op dit vlak.