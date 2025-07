Druk op garagebedrijven neemt toe: ‘Opschalen is lastig en personeel is er niet’

Bij veel garagebedrijven is het flink aanpoten: de wachttijden lopen steeds meer op en die drukte is geen incident. Dat beeld herkent brancheorganisatie BOVAG. „Vooral in drukke periodes, zoals bij bandenwissels of vlak voor de vakantie, lopen de planningen snel vol”, zegt een woordvoerder. „Daar moeten klanten meer op anticiperen. Bel vooraf en denk niet: ik heb winterbanden nodig, ik loop wel even binnen. Dat zit er gewoon niet meer in.”

Hoge uitstroom technisch personeel

Die drukke periodes zijn voor steeds meer garages eerder regel dan uitzondering. Volgens BOVAG speelt het tekort aan vakmensen een grote rol en dat is ook niet sinds gisteren. „Als je het hebt over personeelstekort, dan is dat al een trend van de afgelopen paar jaar”, erkent de woordvoerder.

Als je kijkt naar de staat van de gehele Nederlandse arbeidsmarkt, dan komt men eigenlijk overal ‘Handige Harry’s’ tekort BOVAG

Het is bovendien geen uniek probleem binnen de autobranche. „Als je kijkt naar de staat van de gehele Nederlandse arbeidsmarkt, dan komt men eigenlijk overal ‘Handige Harry’s’ tekort, om het maar even zo te verwoorden.”

De instroom van jonge aanwas is volgens de brancheorganisatie hierbij niet het grootste probleem. „Er zijn genoeg jonge mensen geïnteresseerd in het vak. Maar er is ook een hoge mate van uitstroom, er wordt sectorbreed heel erg getrokken aan geschoold technisch personeel.”

BOVAG Ondernemersmonitor 2025 Volgens de BOVAG Ondernemersmonitor ziet 59 procent van de garagebedrijven oplopende personeelskosten als een van hun grootste zorgen. Ook het ziekteverzuim speelt een rol. BOVAG-leden melden dat dit vaak niet-medisch is, maar het gevolg van hoge werkdruk en structureel personeelstekort.

Kleinere garagebedrijven hebben moeite met opvolging

Veel garages draaien op volle toeren, maar echt opschalen lukt niet. Zeker kleine bedrijven lopen vast: geen ruimte, geen mensen en vaak ook niemand die het bedrijf kan overnemen. „Wat je vooral ziet, is dat de kleinere bedrijven het lastig vinden om een opvolger te vinden”, aldus de BOVAG-woordvoerder. „En dat die dus vaak worden overgenomen door grotere dealerhouders. Dat is wel echt een duidelijke trend.”

„Mocht men willen opschalen om de drukte aan te kunnen, dan zouden ze eigenlijk meer bruggen nodig hebben. Maar dat betekent meer ruimte, andere panden. Dat is allemaal niet zo makkelijk. En dan zouden ze uiteraard wel meer personeel nodig hebben. Dat is er niet.”

Kleine klussen kunnen soms tussendoor, maar we hebben gewoon te weinig goed geschoold en zelfstandig personeel Ruud van Loon Van Loon carservice

Bij Van Loon Carservice in Gouda is de wachttijd voor een APK of onderhoudsbeurt inmiddels opgelopen tot twee maanden. Dat wordt alleen maar langer, zeker rond de vakantieperiode. „Kleine klussen kunnen soms tussendoor, maar we hebben gewoon te weinig goed geschoold en zelfstandig personeel”, zegt Ruud Baars van Van Loon Carservice in Gouda.

Opschalen is volgens hem geen optie. „Ik denk dat er steeds meer garages zijn die het niet meer aankunnen en stoppen, ook omdat er geen opvolging is. Daardoor wordt het overal drukker.”

Drukker sinds de coronapandemie

Ook bij Vakgarage Straathof in Nieuwe Wetering is het altijd druk. „Sinds corona is het echt extreem geworden”, zegt Sjors van Seggelen. „De bevolking en daarmee het aantal auto’s neemt toe, we hebben het best goed in Nederland en hebben daarom ook geld om onze auto te laten repareren, maar het belangrijkste is denk ik wel het personeelstekort. Monteurs zijn slecht aan te komen en zijn ook moeilijk te behouden. De werkdruk bij een garage is hoog en ze kunnen als snel ergens anders meer geld verdienen.”

Door deze ontwikkelingen duurt het het hele jaar door minimaal twee maanden voordat je met je APK terechtkan bij de garage.

Hoewel het aantal openstaande vacatures voor automonteurs in het eerste kwartaal van 2024 met ruim 33 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, blijft het personeelstekort nijpend. Dat blijkt uit cijfers van Nationale Vacaturebank. Meer dan de helft van de autobedrijven zegt nog steeds moeite te hebben met het vinden van monteurs. Vooral in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant is de vraag hoog. Werkgevers zoeken daarom naar alternatieve manieren om personeel aan te trekken, zoals het inzetten van leerling-monteurs zonder ervaring.

Cijfers RAI en BOVAG Aantal personenauto’s

• In 2024 reden er 9,1 miljoen auto’s in Nederland, bijna 200.000 meer dan een jaar eerder. Meer auto’s betekent meer werk voor garages.

Leeftijd wagenpark

• Gemiddeld is een auto in Nederland nu 11,6 jaar oud. In 2014 was dat nog 8,9 jaar. Oudere auto’s vragen vaker om onderhoud en reparaties.

APK-keuringen

• In 2024 vonden er ruim 7,9 miljoen APK’s plaats. Dat aantal stijgt jaarlijks. Meer keuringen zorgen voor extra druk op de werkplaats. Bron: Kerncijfers Mobiliteit 2025 – BOVAG & RAI Vereniging

Niet alleen het aanbod is beperkt, ook de vraag neemt toe. „Er zijn gewoon steeds meer mensen met een auto. Tijdens corona nam iedereen weer een auto erbij omdat ze niet meer met de trein konden. Die auto hebben ze niet opgegeven, die vrijheid willen ze niet meer missen.” Tegelijkertijd ‘vergrijst’ het Nederlandse wagenpark. „En dat betekent dus ook meer onderhoud, meer reparaties en dus meer druk op de werkplaats.”

Een ‘quick and dirty’-oplossing is er niet, stelt BOVAG. De werkdruk blijft voorlopig hoog. Voor een oplossing op lange termijn wijst de organisatie op het Aanvalsplan Techniek, een gezamenlijke actie van sectoren als automotive, metaal en maakindustrie. „Dat is een belangrijk initiatief waarin de gehele technische branche de handen ineenslaat om op de lange termijn te zorgen voor meer technisch geschoold personeel.”

Aanvalsplan Techniek Het Aanvalsplan Techniek is een sectorbreed initiatief om het tekort aan technisch personeel aan te pakken. Via meer instroom, zij-instroom en behoud van vakmensen moeten 60.000 vacatures worden ingevuld. Voor ondernemers kan dit op termijn leiden tot betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk, meer geschoolde technici en regionale samenwerking.