In 6 jaar naar 5 miljoen euro omzet: het groeigeheim van online marketingbureau Whello

Serge de Sousa (36) en Nasser Al Kamouchi (39) leerden elkaar kennen als marketeers bij dezelfde werkgever. Ze schakelden voor hun werk meerdere bureaus in. Technisch hadden die het goed voor elkaar, maar het ontbrak aan inlevingsvermogen. Daardoor was het opgeleverde werk vaak te generiek. Dat konden ze zelf beter, met Whello.

Online marketingbureau Whello wil merken laten groeien door alle marketingdisciplines te combineren: van merkstrategie tot campagnes, waarmee het zich onderscheidt van de meeste andere bureaus.

Wij willen juist een compleet verhaal bieden Whello

Whello is zeker niet het enige onlinemarketingbureau in de markt. Wel is het anders dan de meeste bureaus. Vanaf de start heeft het zich niet gericht op een specialisme, zoals SEO of Google Ads. „Wij willen juist een compleet verhaal bieden.’’

Zo biedt Whello inmiddels vrijwel alle diensten die bij online marketing horen. De laatste jaren heeft het bureau verschillende overnames – op het gebied van tekst, video en branding – gedaan om dat plaatje compleet te maken.

Het één-twee-drietje als overtuigend merkverhaal

Het eerste gevoel van succes ontstond bij het openen van hun voormalig kantoor op het Rokin 75. Mede-eigenaar Nasser Al Kamouchi: „We zaten toen in een bijzondere flow in een tof kantoor dat als verzamelgebouw fungeerde. We ontvingen veel klanten en waren toen buren met Ticketswap. Twee startups met dezelfde groeimentaliteit. We hebben heel wat feestjes met hen gevierd. Uiteindelijk groeiden we uit dat kantoor.’’

Al Kamouchi heeft intern een naam voor de visie van Whello: ,,We noemen het een één-twee-drietje. Het begint met het klantverhaal. Daarna pak je de content en website aan en als derde punt ga je naar de campagnes. Een succesvolle campagne opzetten is lastig als het merkverhaal niet overtuigend genoeg is.’’

Topsporters grossieren in team Whello

Whello begon in 2016. Het team begon klein, maar met een duidelijke visie. Inclusief de discussies tussen De Sousa en Al Kamouchi. „We zijn echt tegenpolen van elkaar’’, aldus De Sousa. Maar juist daarin schuilt de kracht van Whello. De Sousa vervolgt: „We hebben daardoor best wel pittige discussies, maar wel altijd met het beste voor ogen voor het bedrijf. We houden elkaar scherp, zonder dat het schuurt.’’ De twee zien elkaar zo ook nog geregeld buiten werk.

Bij ons behaal je resultaten voor de klant. Dus zoeken we naar mensen met deze mindset: goed omgaan met opbouwende kritiek en beschikken over inlevingsvermogen Nasser al Kamouchi

Het verschil van inzicht is belangrijk voor de twee ondernemers. Dat komt terug in het personeelsbeleid. Liever een diverse groep waarbij je een gezonde discussie krijgt, dan een team dat overal ja op zegt. Binnen het team zijn de karakters uiteenlopend. Vreemd genoeg zitten er veel topsporters bij. „Dat sluit aan bij de mentaliteit van het bedrijf’’, aldus De Sousa. „Ik denk dan ook niet dat het toeval is’’, neemt Al Kamouchi over. „Bij ons behaal je resultaten voor de klant. Dus zoeken we actief naar mensen met deze mindset, goed omgaan met opbouwende kritiek en beschikken over inlevingsvermogen.’’

Anders dan bij een fabriek, een winkel of een webshop is een bureau niet tastbaar. Het zijn de mensen die het succes maken. De leiders zijn daarin key. bevestigt Al Kamouchi: ,,Het is aan ons om het verhaal over te brengen, de visie te tonen en te vertellen hoe we het gaan doen. Dat houdt het team samen en helpt ons te groeien.’’

My Way en Fastned

Uiteindelijk gaat het om de klant. Wanneer spreekt Whello over een succes? De Sousa geeft daarbij een specifiek voorbeeld: ,,Ik vind het leuk om te zien dat we klanten hebben die klein begonnen, maar inmiddels groot zijn geworden. My Way is daar een goed voorbeeld van. We begonnen met die klant toen het nog Vicky heette en er nog geen app was. We hielpen bij het ontwerpen van het eerste investeringsdeck. Ze zijn nog steeds een klant en inmiddels helpen we ze met Europese campagnes.’’

De Sousa vervolgt: ,,Ook Fastned is een succesvolle campagne. Voor het bouwen van snellaadstations gaf het bedrijf obligaties uit. Het was aan ons om dat verhaal naar buiten te brengen met het doel om 15 miljoen euro op te halen. Uiteindelijk haalden we meer dan 30 miljoen euro op.’’

Ooit namen we een webshop over, dat werkte niet. Nu investeren we alleen in projecten die iets toevoegen aan Whello in z’n geheel Serge de Sousa

„Elk jaar hebben we een omzetgroei van dik in de dubbele cijfers,’’ aldus De Sousa. Inmiddels heeft Whello een jaarlijkse omzet van tegen de 5 miljoen euro. „Dat is voor een deel te danken aan het feit dat we ons telkens opnieuw proberen uit te vinden. Kijk naar de opkomst van AI, de kansen en uitdagingen met zich meebrengt. Het is aan ons om het steeds beter te doen, zodat onze klanten groeien.’’

De ondernemers hebben veel geleerd. Als Al Kamouchi terugkijkt op de afgelopen jaren, dan is er één ding dat hij niet meer doet: „Investeren in bedrijven die niet passen bij je core business. Zo hebben we ooit een webshop overgenomen. Dat paste niet binnen onze focus en werkte niet. Nu investeren we alleen in projecten die iets toevoegen aan Whello in zijn geheel.’’

Nieuw klantplatform en AI

Voor die groei is het binnenhalen van het juiste talent en het vasthouden daarvan belangrijk. Voor dat laatste heeft Whello onlangs medewerkersparticipatie opgezet voor de medewerkers.

Al Kamouchi: „Met een kleine investering kun je voor een deel eigenaar worden van het bedrijf. Zo profiteer je van de groei die Whello meemaakt. Bovendien ben je als werknemer zo nog meer gebrand op succes. Want dat succes leidt tot meer omzet, en daar profiteer je van via je aandelen.’’

Over vijf jaar zijn we nog relevant omdat onze specialisten meegaan met de tijd Nasser al Kamouchi

Voor de toekomst gaat Whello werken aan een nieuw klantplatform, waarbij het bureau zijn kracht van AI wil tonen. Medewerkers omarmen AI en worden volgens Al Kamouchi ‘een soort cyborg’. ,,Half mens, half AI, maar dan wel op de juiste manier, zodat de opdrachtgever het sterkste verhaal heeft om uit te dragen. Ons bestaansrecht staat gelijk aan de waarde die we leveren aan onze opdrachtgevers. Over vijf jaar zijn we nog relevant omdat onze specialisten meegaan met de tijd.’’

