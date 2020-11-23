Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten, groeit flink. Met name drukke gezinnen weten de online supermarkt voor hun verse weekboodschappen te vinden. Om ruimte te bieden aan verdere groei, verhuist de onderneming deze week naar een nieuw distributiecentrum in Amsterdam. ,,In twee jaar tijd hebben ons bewezen als blijvende oplossing voor drukke gezinnen in het hele land, die met hun weekboodschappen beter eten."

De online verssupermarkt Crisp koos voor een locatie in het westelijk havengebied van Amsterdam. Met 10.000 m2 is hier ruimte voor groei. En omdat er per maand meer dan honderd nieuwe medewerkers bij Crisp aan de slag gaan, is de prognose dat het distributiecentrum op termijn meer dan duizend banen oplevert voor de regio. Met de verdere uitbouw van bezorgen met 100 procent elektrische wagens is de voetafdruk van de distributie in de regio Groot-Amsterdam bovendien minimaal.

Omzetgroei door introductie van recepten

Het afgelopen jaar wist Crisp de omzet meer dan te verzevenvoudigen. Meer dan 85 procent van de omzet komt van terugkerende klanten. Daaronder zijn veel mensen die zich tijdens de eerste coronagolf voor het eerst meldden. De helft van de vaste klanten komt uit de Randstad. ,,We bestaan deze maand twee jaar. In die tijd hebben we ons bewezen als blijvende oplossing voor drukke gezinnen in het hele land, die met hun weekboodschappen beter eten."

,,Maar de omzetgroei is ook te danken aan het feit dat klanten meer zijn gaan uitgeven, onder meer vanwege de succesvolle introductie van recepten, waarvan de ingrediënten met één klik toe te voegen zijn aan het mandje”, aldus medeoprichter en CEO Tom Peeters. ,,We hebben daarmee vele honderden banen in het leven geroepen. Crisp is een duurzaam, landelijk afzetkanaal voor meer dan 650 kleinschalige boeren, makers en kwekers.”

Vertrouwen van investeerders blijft groot

Ook qua winstgevendheid ligt Crisp op koers. Sinds begin dit jaar is het bedrijf blijvend winstgevend per klantbestelling. Dit is in lijn met de ambitie om een financieel gezond en duurzaam bedrijf te bouwen voor de lange termijn. De e-commerce supergroenteboer meldt dat het vertrouwen van investeerders ‘onverminderd groot blijft’. ,,In 2020 is extra kapitaal aangetrokken van bestaande investeerders, wat het totaal geïnvesteerd kapitaal brengt op 16,5 miljoen euro.”