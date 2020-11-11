Verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot haalt miljoenen op

Lees verder onder de advertentie

Met een kapitaalinvestering van 2,7 miljoen euro kan de startup doorgroeien en voorzien in de grote vraag naar een duurzaam alternatief dat geen extra moeite kost én er aantrekkelijk uitziet. Inmiddels verbinden ook grote merken zich aan Pieter Pot.

Ruim een jaar bouwen Jouri Schoemaker (30) en Martijn Bijmolt (28) nu samen aan de verpakkingsvrije online supermarkt die de duurzame keuze met gemak combineert. De duurzame optie kost nog te vaak te veel moeite, en dat kan anders.

Lees ook: Ondernemers achter verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot veroveren Zeeland

Lees verder onder de advertentie

Niemand hoeft te sjouwen met potten

,,Het kost de gemiddelde consument te veel extra: tijd, energie en geld. Dat ondervangt Pieter Pot. Door te bezorgen, hoeft niemand te sjouwen met potten en kan het assortiment veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels. Bovendien bieden wij onze producten aan voor prijzen die vergelijkbaar zijn met de gewone supermarkt.”, zegt Schoemaker. ,,Met ons speelse merk en mooie glazen potten laten we zien dat het veel leuker is om boodschappen te doen zonder al dat verpakkingsafval.”

Lees ook: Dossier Pieter Pot: de groei én val van de verpakkingsvrije supermarkt

De aanpak lijkt aan te slaan. Vorig jaar opereerden de jonge ondernemers nog vanuit een zolderkamer en bedienden ze op een bakfiets hun stad, Rotterdam. Na een crowdfundingcampagne die eind vorig jaar een half miljoen euro ophaalde, is Pieter Pot in heel Nederland actief. Een jaar later is de ambitie nog groter, en dat is opgemerkt.

Lees verder onder de advertentie

Recyclen kost nog steeds ontzettend veel energie. Je kunt het vergelijken met een flesje op blikje bier: flesjes zijn de duurzamere optie nadat ze tien keer rond zijn gegaan Jouri Schoemaker, Pieter Pot

Circulair boodschappen bij Pieter Pot

Drie op impact gerichte venture capital fondsen investeren: SHIFT Invest (ook de partij achter Vandebron), Future Food Fund en InnovationQuarter investeren samen 2,7 miljoen euro in het bedrijf. Janneke Bik, Peter Arensman en Tijl Hoefnagels namens de investeerders: ,,Het is indrukwekkend wat het Pieter Pot team heeft weten neer te zetten in een relatief korte tijd. Met deze investering kunnen ze de operatie opschalen, de tienduizenden wachtenden bedienen en hun eigen circulaire verpakking ontwikkelen. Elke Nederlander gebruikt gemiddeld rond 25 kilo plastic per jaar. Pieter Pot’s oplossing kan een belangrijke bijdrage leveren dit terug te dringen en circulaire boodschappen de standaard te maken.”

Lees ook: Omschakelen: zo slim is duurzaam ondernemen

Lees verder onder de advertentie

120.000 verpakkingen bespaard

Pieter Pot maakt nu impact op twee vlakken: reductie van verpakkingsafval en het verlagen van de CO2-footprint van consumenten. In anderhalf jaar tijd zijn al 121.318 eenmalige verpakkingen bespaard. De invloed daarvan is enorm, zelfs vergeleken met recyclebare verpakkingen. Ook die alternatieve verpakkingen, die eventueel gerecycled kunnen worden, hebben namelijk een veel hogere CO2-footprint dan de circulaire glazen potten van Pieter Pot. ,,Recyclen kost nog steeds ontzettend veel energie. Je kunt het vergelijken met een flesje op blikje bier: flesjes zijn de duurzamere optie nadat ze tien keer rond zijn gegaan”, aldus Schoemaker.

Hulp van Haribo, Heinz en Ecover

Steeds meer A-merken willen hun producten graag in een circulaire verpakking aanbieden via Pieter Pot. De eerste grote merken die nu ook in de potten van de startup aangeboden worden zijn Haribo, Heinz en Ecover. Hun producten zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd worden verkocht in nieuwe, speciaal ontworpen potten. Deze potten worden gebruiksvriendelijker en lichter van gewicht, waardoor ze een nog lagere CO2-footprint hebben.

Lees ook: Koffiebedrijf Wakuli haalt 1,8 miljoen euro extra op voor expansie