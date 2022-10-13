Twee Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid krijgen geld en ondersteuning van Breakthrough Energy. Dat publiek-private-fonds werd opgericht door Bill Gates.

Het fonds van de puissant rijke computerpionier en medeoprichter van Microsoft haalde tot dusver meerdere miljarden aan financiering op. Dat geld gaat naar bedrijven die zich storten op duurzame technologie. De Eindhovense ondernemingen Rift en Cellcius krijgen nu een deel van de koek. Zij zijn de eersten in Nederland.

En dat niet alleen. ,,We krijgen gedurende twee jaar een heel netwerk aan professionals tot onze beschikking”, zegt Mark Verhagen, medeoprichter van Rift, tegen het Eindhovens Dagblad. ,,We krijgen begeleiding van mensen met veel ervaring die hoge posities bekleden bij allerlei bedrijven.”

Die ondersteuning is ontzettend belangrijk, zegt Verhagen. ,,Zij hebben veel meer zeggingskracht in Europa en Amerika dan wij. Er moet bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving komen voordat onze duurzame brandstof op grote schaal kan worden gebruikt. Dat krijgen we makkelijker voor elkaar met de ondersteuning die we nu krijgen.”

IJzerpoeder om huizen te verwarmen

Rift ziet in ijzerpoeder een nieuwe duurzame drager van energie. Door ijzerpoeder te verbranden ontstaat energie in de vorm van warmte. De roest die daarna overblijft kun je met duurzame waterstof weer omzetten tot ijzerpoeder, waardoor de duurzame cirkel rond is.

Op dit moment test Rift een boiler bij de warmtekrachtcentrale in Helmond. Daar wil het Eindhovense bedrijf samen met Ennatuurlijk vijfhonderd huizen verwarmen met ijzerpoeder. Rift ontstond uit een studententeam van de TU/e.

Het is in ieder geval voldoende om de komende twee jaar aan te tonen dat onze technologie echt een van de grote spelers kan worden in de energietransitie Philip de Goey, oprichter Iron+

Financiering voor een jaar onderzoek en ontwikkeling

Grondlegger van de ijzerpoedertechnologie is TU/e-hoogleraar Philip de Goey. Hij richtte het bedrijf Iron+ op. Dat bedrijf tekende onlangs een intentieverklaring met Swinkels Family Brewers (Bavaria) om een installatie te bouwen waarmee Bavaria 30 miljoen duurzame pintjes per jaar kan brouwen.

De Goey moet dat wel doen zonder steun van Bill Gates. Dat geldt niet voor Cellcius, een bedrijf dat ook ontstond uit de universiteit. Cellcius ontwikkelt een zoutbatterij om restwarmte uit bijvoorbeeld industrie te verplaatsen naar huizen. Daar kun je het zout gebruiken om huizen te verwarmen. Cellcius krijgt financiering voor een jaar onderzoek en ontwikkeling.

Hoe hoog de beurzen precies zijn, werd overigens niet bekendgemaakt. ,,Dat mag ik niet zeggen. Dat is contractueel zo vastgelegd”, zegt Verhagen. ,,Het is in ieder geval voldoende om de komende twee jaar aan te tonen dat onze technologie echt een van de grote spelers kan worden in de energietransitie.” In dat geval gaat het eerder over miljoenen dan tonnen.

