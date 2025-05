Charly Cares lanceert directe online uitbetaling in het oppasplatform

Lees verder onder de advertentie

Charly Cares wil met deze innovatie koploper blijven in de disruptive strategie om de oppasmarkt beter, sneller en transparanter te maken. Oprichtster Charly van der Straten: ,,Alleen door continu oplossingen te bieden en zo waarde toe te voegen, worden we onmisbaar voor onze gebruikers en kan een platform als Charly Cares kwalitatief en kwantitatief groeien."

Flexwerker moest te lang wachten

Een veelbesproken onderwerp binnen de platformeconomie is de zogenoemde by-pass, waarbij gebruikers het platform omzeilen en buiten het platform om boeken. Edwin van Bommel ABN AMRO (de bank met wie Charly Cares samenwerkt, red.) Chief Innovation Officer onderschrijft dit: ,,Als een flexwerker lang moet wachten voordat hij of zij wordt uitbetaald, kan dat demotiverend zijn. Door het struikelblok van de wachttijd weg te halen, maken we het voor deze groep aantrekkelijker om te werken via platforms."

Alleen door continu oplossingen te bieden en zo waarde toe te voegen, worden we onmisbaar voor onze gebruikers en kan een platform als Charly Cares kwalitatief en kwantitatief groeien Charly van der Straten, Charly Cares

Lees verder onder de advertentie

Directe, automatische uitbetaling

De betaling vindt realtime plaats. Na afloop van een oppasdienst, drukt de ouder op één knop in de app en de betaling is geregeld. De zogenoemde ‘Oppas Angels’ van Charly Cares zijn blij met deze nieuwe feature. Oppas Romy: ,,Ik vond het jammer dat het zo lang duurde voordat ik het geld binnen kreeg. Als student heb je het geld vaak eigenlijk direct nodig. Ik vind het super chill dat het geld nu direct op mijn rekening staat. Als ik aan het einde van de maand niet zoveel geld meer over heb, ga ik extra oppassen en ontvang ik het geld direct.”

Lees ook: Het verdienmodel van startup Charly Cares: de oppas via de app