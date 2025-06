Je rijbewijs halen is vaak een kostbare kwestie vanwege het tekort aan instructeurs. Twee jonge ondernemers springen in dit gat. Laurens van Herwijnen (20) en Sven Brochard (22) transformeren de rijopleidingsbranche met hun rijlessimulatoren met VR-bril in plaats van scherm. ,,Gelden die tien uur lessen in de simulator als echte rijlessen? Zo ja, dan is het een succes.”

Tijdens hun opleiding moesten Laurens van Herwijnen en Sven Brochard een ondernemersplan schrijven. De twee hadden net hun rijbewijs gehaald. Sven vertelt: ,,We gingen na waar de problemen in de markt liggen. Bij rijscholen is er weinig personeel te krijgen, rijlessen zijn duur en de vraag ernaar is groot. Hoe kun je dat oplossen? Waarom zou je er geen software voor maken?”

Ze startten Virtual Lane waarvoor ze rijlessimulatoren hebben ontwikkeld met een VR-bril. Het idee is dat je de eerste tien rijlessen in deze simulator doet en daardoor sneller, goedkoper en duurzamer je rijbewijs kunt halen. Via AI krijg je feedback en kun je vragen stellen aan een virtuele instructeur. Met de VR-bril op rijd je door een nagebootst dorpje en een stuk snelweg om alle rijvaardigheden te leren. Voor de toekomst willen de jonge ondernemers echte steden nabouwen.

Veel simulatoren werken met drie schermen en daardoor kun je niet in de dode hoek kijken Laurens van Herwijnen Virtual Lane

Praten met rijscholen over simulatie

Niet een heel nieuw idee, weet Laurens zelf ook: ,,We zijn veel bij rijscholen langsgegaan om te praten. Sommige gebruiken al simulatoren, maar die kunnen stukken beter. Veel simulatoren werken met drie schermen en daardoor kun je niet in de dode hoek kijken, terwijl je met VR-brillen dat wel kunt en zo het echte rijden veel beter kunt nabootsen. Jongeren gamen veel en hebben daarbij behoefte aan een realistische simulatie.”

Met hun ondernemersplan wonnen ze op school de prijs voor het beste plan. Zo kwamen ze, via De Ondernemer, in contact met twee partners. Hoe zorgen de heren ervoor dat ze zelf het stuur in handen kunnen blijven houden? „We hebben elk ons eigen specialisme. We doen als Virtual Lane de verkoop en marketing en onze andere partners het didactische aspect en de software. We zijn continu aan het doorontwikkelen en zo blijf je voorop in de markt”, vertelt Laurens.

Het ontwikkelen van de software en hardware ging met ups en downs. Laurens: „We hebben veel stoelen en stuurtjes getest. Het moest zo echt mogelijk voelen. Soms duurde het even met de software maar dan opeens was er weer iets klaar en zag het er heel tof uit.”

Van pilotfase naar commerciële fase

Virtual Lane staat nu in de pilotfase. Volgende maand wordt er bij 1.000 leerlingen van een rijschool getest. Sven: „Wat gaat er goed en wat fout? We kijken ook hoe de hardware bevalt. We willen volgend jaar de commerciële fase in gaan.”

Laurens vult aan: „Ook gaan we na of leerlingen echt iets leren van de simulator. Volgens de richtlijnen van het CBR moet je 42,5 uur rijlessen hebben gevolgd voordat je je rijbewijs kunt halen. Hoe doet een leerling zonder ervaring het als hij of zij tien uur in de simulator heeft gereden en dan een auto in stapt in vergelijking met een leerling zonder de lessen in de simulator. Gelden die tien uur lessen als echte rijlessen? Zo ja, dan is het een succes. Wij denken zelfs dat het nog beter is. Je bespaart namelijk tijd in de simulator, je kunt bijvoorbeeld een verkeerd genomen afslag meteen herstellen door het opnieuw te doen en dat kan in een echte auto weer niet.”

