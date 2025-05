Zien of een draaiende windturbine nog goed werkt? De drone van Mikel (22) en Robin (21) kan dat

Lees verder onder de advertentie

Het was op 9 mei af en toe flink billenknijpen voor de dertig startups in Maassilo, de honderd jaar oude graansilo in de Rotterdamse Maashaven. Deze iconische locatie was het decor van de halve finale van de Philips Innovation Award (PHIA). De ondernemers van de toekomst kregen drie minuten om hun product of dienst te pitchen.

Zwaar bepakt en bezakt begon Mikel Verkruissen (22) donderdagochtend 9 mei vanuit Delft aan zijn reis naar Rotterdam. Eerst met de bus, vervolgens met de trein, daarna met de metro. Op zich prima te doen, maar hij had het zwaar (en trok onderweg veel bekijks): in zijn handen droeg hij een grote, zelfgemaakte drone. Verder had hij een statief en enkele onderdelen van een model van een windturbine bij zich.

,,Toen ik naar de bushalte liep, gingen auto’s langzamer rijden, want ik stak aan alle kanten uit. En in de bus was het balanceren’’, vertelt Mikel met een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Toen ik hier aan kwam, had ik het best warm. En natuurlijk was er ook een beetje stress, omdat ik nog moest pitchen.’’

Samen met Robin Moret (21) is Mikel grondlegger van Paralas. Ze doen mee aan de Rough Diamond League van de PHIA, een competitie voor startups die net zijn begonnen. De winnaar krijgt 10.000 euro. Startups die al een tijdje bezig zijn, strijden om de Innovator Award. Deze winnaar krijgt 50.000 euro.

De omstandigheden op zee kunnen heftig zijn. Die turbinebladen hebben aardig wat te verduren, door wind, water en vogels Mikel Verkruissen Paralas

Drone met warmtecamera

Robin en Mikel hebben een systeem ontworpen dat windturbines kan inspecteren op zee, terwijl ze draaien. Het doel: vastleggen van schade aan de bladen. Robin: „We hebben zelf een drone gebouwd waarin een warmtecamera hangt. De drone kan stilhangen bij een windturbine, maar de camera draait mee met de turbinebladen. Ook maken we gebruik van AI-gedreven analyses. Het systeem is in staat om bijvoorbeeld scheuren of loslatend composiet te detecteren.’’ Mikel vult aan. „De omstandigheden op zee kunnen heftig zijn. Die turbinebladen hebben aardig wat te verduren, door wind, water en vogels.’’

Financieren met vakkenvullen

De samenwerking tussen Mikel (student in Delft) en Robin (student in Groningen) begon al op de middelbare school in Leeuwarden, waar ze elkaar leerden kennen. Samen werkten ze aan een project voor school, over onderzoeken en ontwerpen.

Mikel en Robin hadden eerder een drone voor de politie ontworpen: deze drone zou ingezet kunnen worden bij achtervolgingen, als alternatief voor een helikopter. Dat idee is uiteindelijk niet uitgevoerd, maar stilzitten deden ze niet. En zo is Paralas ontstaan. De waarde van de onderdelen van het prototype ligt rond de 10.000 euro. Mikel: „Robin en ik hebben die drone gemaakt van spullen die we via Marktplaats hebben gekocht.’’ Het project is onder meer gefinancierd door vakkenvullen, prijzengeld na het winnen van andere startup-competities en met FPV-drones.

De twee hebben intussen contact met een aantal partijen die geïnteresseerd zijn in hun bijzondere drone. Als het goed is, wordt de drone nog dit jaar getest bij een windpark op zee. Meedoen aan PHIA is ontzettend leerzaam, zegt Mikel. ,,Je leert presenteren, presteren onder druk, pitchen, noem maar op. Ik heb het idee dat ik deze dag in Rotterdam meer leer dan een week studie.’’

Je netwerk wordt ineens groter, bovendien is meedoen goed voor onze zichtbaarheid Coert van Berkel GreenCompute

‘PHIA voelt niet als wedstrijd’

Leerzaam en inspirerend, zo beschouwt Coert van Berkel (25) van GreenCompute deelname aan de PHIA. „Je netwerk wordt ineens groter, bovendien is meedoen goed voor onze zichtbaarheid. Verder beschouw ik het als een eer om in de halve finale te mogen staan. Het valt me op dat de PHIA niet voelt als een wedstrijd. Althans, er hangt geen concurrentie sfeer. Iedereen is met gave projecten bezig, iedereen is enthousiast over elkaar, iedereen gunt elkaar alles. Heel inspirerend.’’

Samen met Nick Hooijberg (37) doet Coert mee aan de Innovator Award. GreenCompute bouwt de volgende generatie cloudtechnologie, zegt Nick. „Je moet ons zien als een soevereine cloudserver-provider. We houden ons bezig met hardware en software. Ons product is een micro datacenter, in plaats van een megagroot datacenter die voor netcongestie zorgt en een grote mate van energie opslokt. Ons datacenter is een kubieke meter groot en kan bij een particulier in de tuin worden gezet. De restwarmte kan worden gebruikt om het huis te verwarmen.’’

De PHIA-jury. Foto: PHIA

‘Product moet duidelijk probleem oplossen’

Jurylid Maaike Duijts van de Rough Diamond League wordt heel vrolijk van het ongebreidelde enthousiasme van alle deelnemers. Zij is ceo van Vooruit en jurylid namens de Entrepeneurs Organization. Maaike won vorig jaar de ceo of the Year Award tijdens het Dutch IT Channel Gala. Ze is een van de gezichten van de IT-industrie in Nederland en wordt geroemd om haar prestaties, visie en leiderschap.

Waar ze als jurylid op let? Maaike: „Hoe uniek is een product? Hoe sta je ten opzichte van de concurrentie? Ken je de markt? Weet je wie de beslisser is bij de kopers en hoe je die kunt bereiken? Ik vind vooral dat een nieuw product een duidelijk probleem moet oplossen. Dat moet voor de eindgebruiker ook meteen helder zijn. Anders krijg je een ‘nice to have-product’ en dat is veel moeilijker naar de markt te brengen.’’

Leerzame ervaring

Maaike is een doorgewinterde ondernemer, maar leert nog steeds, ook van de deelnemers van de PHIA. ,,Heerlijk om het enthousiasme en de energie van deze jonge ondernemers te zien, maar ook hoe goed sommigen een presentatie neerzetten. Ja, daar leer ik van. Ook leer ik van de oplossingen die voorbijkomen, waardoor ik zelf ook weer even out of the box kan denken voor mijn eigen bedrijven. Bovendien vind ik het leuk om met andere juryleden te praten. Iedereen kijkt toch weer op zijn of haar eigen manier naar de inzendingen. Al met al vind ik deze dag een hele leuke en leerzame ervaring.’’