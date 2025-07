Dit duurzame merk behoort nu tot het rijtje met Tony's Chocolonely, Patagonia en Dopper

Geschreven door: Redactie De Ondernemer Leestijd 2 minuten • 18 oktober 2020, 10:10

In navolging op duurzame grootheden als Tony's Chocolonely, Dopper en Patagonia is nu ook het Nederlandse Naïf Skincare gecertificeerd als Benefit Corporation. Deze zogenaamde B Corps zijn leiders met één gezamenlijk doel: het herdefiniëren van succes in de zakenwereld. ,,Het is een enorme mijlpaal dat Naïf zich nu onder deze bedrijven mag scharen,” vertelt Jochem Hes als één van de twee oprichters.