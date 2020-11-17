Duurzaam en leuk: bouw je eigen elektrische oldtimer

Creatief ondernemer Iwan Göbel heeft ondanks de crisis een mooi jaar achter de rug. Zijn Burton Car Company noteerde 30 procent meer omzet met een product dat juist in deze tijd goed van pas komt: een bouwpakket voor een elektrische oldtimer. Göbel praat over dat succes en andere duurzame initiatieven in het video-interview met De Ondernemer. Download hier de tips van Iwan Gobel.

Waar veel bedrijven hard worden getroffen door de coronacrisis, zien andere bedrijven juist extra groei. De Burton Car Company van Iwan en zijn broer Dimitri Göbel is zo’n bedrijf. De omzet steeg de eerste helft van dit jaar met 30 procent. Het bedrijf verkoopt sportwagens als bouwpakketten en is actief in meer dan twintig landen. “Veel mensen zaten thuis en moesten op zoek naar nieuwe hobby’s. Hoe leuk is het dan om een sportwagen samen met je zoon of dochter thuis op te bouwen?”, zegt hij in een interview met De Ondernemer. Bekijk de video hieronder.



Iwan Göbel is ‘creatief ondernemer’. Hij verbindt ondernemerschap met kunst en ideologie: het werken aan een betere wereld. ,,In marketing wordt vaak gesproken van de vijf ‘P’s’ (product, prijs, plaats, promotie en personeel, red.). Wij vinden dat daar een zesde ‘P’ bij hoort: die van passie. Mijn broer en ik werken al 26 jaar uitsluitend aan projecten waar we lol in hebben. Aan het einde komt dan het idee: o ja, we moeten er ook nog geld mee verdienen. Dat gaat gek genoeg heel goed samen.”

Duurzaamheid zit in de kern van het bedrijf. ,,De ecologische voetafdruk van een auto bestaat voor tweederde uit brandstofverbruik en eenderde uit productie. We verlagen de productie-impact door gebruik te maken van het oude ontwerp van de Citroën 2CV. De consument bouwt de auto bovendien zelf, dus we hoeven deze niet te assembleren in de fabriek. Door het verlagen van het gewicht tot slechts 480 kilo, besparen we op de brandstof.” Voor de auto is ook een elektromotor verkrijgbaar.

Groene investeringen ook financieel aantrekkelijk

Göbel schreef in 2008 het boek ‘Ecowinst voor woningen’, waarvan inmiddels meer dan tienduizend exemplaren zijn verkocht. Het boek laat zien dat een investering in een duurzaam huis niet alleen bijdraagt aan een beter milieu, maar vooral ook financieel aantrekkelijk is. Hij verwerkte in het boek de lessen die hij had getrokken uit het duurzaam bouwen van zijn eigen huis. ,,Ik heb het boek geschreven om lezers in eenvoudige taal uit te leggen hoe makkelijk je een huis kan verbouwen en dat je er heel gelukkig van wordt. Je huis wordt comfortabeler, krijgt een hogere waarde en je hebt minder kosten.”

Zou Göbel ook een boek over het verduurzamen van bedrijven kunnen schrijven? ,,Daar heb ik over nagedacht, want het verduurzamen van je bedrijfspand is grotendeels gelijk aan het verduurzamen van je woning. Ik heb ook in mijn eigen bedrijf zonnepanelen aangelegd, warmtepompen geplaatst, beter geïsoleerd en beter geventileerd met warmte uit een terugwinsysteem. Dat was helemaal niet zo duur.”

Göbel adviseert ondernemers om het verduurzamingsmoment aan te grijpen als installaties aan vervanging toe zijn of net daarvoor. ,,Als je toch in nieuwe installaties investeert, doe het dan duurzaam.” Verbeter ook je bedrijfsresultaat én het milieu: Iwan Göbel geeft handige ondernemerstips om gemakkelijk en succesvol te verduurzamen in deze whitepaper.

De creatief ondernemer vindt het geweldig dat zijn personeel enthousiast raakt over de verduurzaming van zijn bedrijf en er zelf mee aan de slag gaat. ,,Het is leuk dat onze mensen ineens op de fiets naar het werk komen en vertellen dat ze thuis ook zonnepanelen hebben aangelegd. Elke ondernemer zou eigenlijk verplicht moeten zijn om het goede voorbeeld te geven met verduurzaming en aan personeel mee te geven als ‘lesmateriaal’.”

Wat Göbel zijn omgeving probeert bij te brengen, is om een positieve draai aan het duurzaamheidsvraagstuk te geven. ,,Denk niet: laten we het goed doen, maar laten we met z’n allen proberen om het een beetje minder slecht te doen. Dat klinkt positiever. Als we het goed willen doen, moeten we stoppen met leven. Want alleen als we niet bestaan, hebben we geen ecologische footprint. Maar we willen juist lekker doorgaan. Alleen minder slecht dan voorheen.”

