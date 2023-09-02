Eindhoven Airport verduurzaamt; ook door beperking van geluidhinder

Op luchthavens ontkom je er bijna niet aan; omringd worden door omgevingsgeluid. Als het aan Eindhoven Airport ligt, wordt dat veel minder. ,,Eindhoven Airport is de eerste luchthaven die geluidscamera’s van Sorama inzet om geluidhinder en uitstoot terug te dringen”, zegt Rick Scholte, ceo van Sorama uit Eindhoven.

Geluidhinder is na luchtvervuiling de meest schadelijke omgevingsfactor voor de mens. Daarom vindt Eindhoven Airport het belangrijk dat vliegtuigmaatschappijen met één motor taxiën, mits de veiligheid niet in het gedrang komt. Scholte: ,,Hiervoor zetten wij onze geluidscamera’s in, waarmee we het geluid kunnen traceren en goed kunnen monitoren. Met als doel het geluid en de uitstoot zoveel mogelijk te beperken.



Geluidscamera’s 'zien' geluid

Bij Sorama zijn ze gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van geluid. Scholte: ,,Met onze geluidscamera’s laten we zien waar het geluid vandaan komt, wat het is en hoe het zich gedraagt. Wij zeggen altijd: probeer eerst te begrijpen waar het probleem zit, voordat je het aanpakt. Oftewel, pak het aan bij de bron en ga dan pas acteren. Dat is wat wij doen.” De techniek die Scholte voor zijn camera’s gebruikt is niet nieuw. ,,Een geluidscamera lijkt in de basis op een thermische camera. Wij zien letterlijk het geluid met onze camera’s, doordat ze herkennen wat er in beeld is. Alleen geven de kleuren geen temperaturen aan, maar verschillende geluidsniveaus.” De afgelopen jaren heeft het bedrijf van Scholte de techniek verder verfijnd en goedkoper gemaakt, waardoor de techniek nu voor veel bedrijven toegankelijk is

Wij zien letterlijk het geluid met onze camera’s, doordat ze herkennen wat er in beeld is

Geluidsvervuiling bestrijden

Bedrijven benaderen Sorama als ze problemen ervaren met geluid. Scholte: ,,Vervelende bijgeluiden zijn niet wenselijk voor de consument. Een gitaar moet je tenslotte ook goed stemmen, anders klinkt de muziek vals. Dat geldt niet anders voor producten of voertuigen. Vaak zijn er problemen met een motortje dat op een bepaalde slagfrequentie draait en niet goed is afgesteld. Een ventilator bijvoorbeeld klinkt in stand 1 goed, maar door foutjes in het design zou je in stand 3 zomaar een vervelende pieptoon kunnen horen.” De geluidscamera’s van Sorama sporen op waar het probleem exact zit, zodat het probleem verholpen kan worden. ,,We vinden steeds meer toepassingen. Van het beter laten klinken van laptops en smartphones tot het opsporen van gaslekken in de industrie. En dus ook om geluidsvervuiling tegen te gaan.” Op dat laatste punt werken Sorama en Eindhoven Airport nauw met elkaar samen.

Door het geluid in kaart te brengen voor Eindhoven Airport, weten zij hoe ze in overleg met de maatschappijen geluidhinder verder terug kunnen brengen

Samenwerking met Eindhoven Airport

Scholte: ,,Waar vliegtuigen zijn, is veel geluid. Het scheelt nogal of vliegtuigen taxiën met 1 of 2 motoren aan. Niet alleen qua geluid, maar ook qua energieverbruik. Met onze geluidscamera’s zijn we in staat om te bekijken of er op 1 motor of 2 motoren wordt getaxied. Iets wat met het blote oog niet waarneembaar is. Door het geluid in kaart te brengen voor Eindhoven Airport, weten zij hoe ze in overleg met de maatschappijen geluidhinder verder terug kunnen brengen.”

Een volgende stap in de samenwerking is het meten van de dominante geluidsbronnen bij bepaalde manoeuvres van vliegtuigen in de lucht. ,,Het zou natuurlijk geweldig zijn als we met onze data Boeing en Airbus zo ver krijgen om hen aan de voorkant na te laten denken over hun ontwerp, zodat we gezamenlijk tot een schonere omgeving komen. Eindhoven Airport is de eerste luchthaven wereldwijd die hiervoor geluidscamera’s van Sorama inzet. Dat vind ik zo leuk aan onze samenwerking, dat we met elkaar aan het pionieren zijn. Dit past ook wel echt bij de Brainportregio: je merkt dat innovatie in hun bloed zit.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Eindhoven Airport. Meer lezen over de initiatieven van Eindhoven Airport op het gebied van duurzaamheid? Ga naar: www.eindhovenairport.nl/duurzaamheid