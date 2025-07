Hoe wapen je jouw bedrijf tegen cyberaanvallen?

Lees verder onder de advertentie

Maasland hoort vaak dat de wat kleinere bedrijven, bijvoorbeeld administratiekantoren of bouwbedrijven, geen interessant doelwit denken te zijn voor cybercriminelen. ,,Ergens klopt dat ook wel. Cybercriminelen zijn niet gericht op zoek naar dit soort organisaties. Het probleem zit ‘m juist in de automatisering van cybercrime. Eén cybercrimineel kan met twee muisklikken duizenden bedrijven tegelijk binnendringen. De kans dat je met jouw bedrijf daar toevallig tussen zit, is relatief groot.’’

Eén aanval en je bedrijf ligt plat

ESET is als beveiligingsbedrijf in de IT in heel Europa actief om cybercriminelen op afstand te houden. Een belangrijke taak, want de impact is vaak immens. Maasland: Met een hack als ransomware, waarbij hackers belangrijke of gevoelige gegevens onbereikbaar maken en pas weer vrijgeven als je losgeld betaalt, bezorgen criminelen bedrijven een digitale hartstilstand. ,,Het legt je bedrijf in één klap plat; een nachtmerrie van elke organisatie.” Het kan voor je bedrijf van levensbelang zijn om te investeren in cybersecurity. Veel organisaties reserveren hier miljoenenbudgetten voor. ,,Toch ken ik veel organisaties die denken: ‘Het zal ons wel niet overkomen.’ We zitten echt in een perfect storm wat dat betreft: we digitaliseren waanzinnig snel, maar tegelijkertijd moeten bedrijven zich wapenen tegen steeds slimmere ransomware-criminelen die zien dat ze tonnen kunnen verdienen met hun praktijken. Als je dat bij elkaar optelt, dan gaan we spannende tijden tegemoet.”

Je kunt klein beginnen

Kosten moeten je er niet van weerhouden om iets aan cyberveiligheid te doen. ,,Bedrijven moeten leren denken in scenario’s, in lagen. Je hoeft niet in één klap al je data en systemen te beveiligen. Als je maar zorgt dat je ‘kroonjuwelen’, je belangrijkste bedrijfsinformatie veilig en versleuteld is, dan ben je al een heel eind.’’ De cloud bijvoorbeeld kan een hoop oplossen. ,,Wanneer je met je eigen software werkt, zijn update-processen fragieler; er kunnen gaten en lekken ontstaan. Met cloud-services loop je wat dat betreft iets minder risico, maar ook dáár moet je zo veilig mogelijk te werk gaan. Zorg voor 2-stapsverificaties en houd in de gaten dat er niets geks gebeurt door een IT’er regelmatig te laten kijken naar de log-gegevens en de data. Anders schiet je er alsnog niets mee op.’’