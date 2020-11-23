Jelle heeft florerend schoonmaakbedrijf - en is doof

Jelle Threels is doof en ondernemer. Of beter misschien, ondernemer en doof. Zijn lichamelijke beperking maakte hem weerbaarder en sterker. De Veenendaler kreeg veel teleurstellingen te verwerken, maar kwam steeds weer bovendrijven. Een bestelbus met zijn naam voor de deur van zijn huis is het meest tastbare bewijs dat hij een doorzetter is.

‘Doof, maar gelukkig op de ladder’. Het is de kop boven een verhaal in een branchemagazine. Die paar woorden geven het gevoel van de jonge ondernemer weer. Vijf jaar geleden begon hij met het wassen van ramen. Eerst alleen beneden en toen hij een ladder kon kopen, ook ramen op de eerste verdieping. Dat doet hij nog steeds, maar inmiddels in zijn glazenwassersbedrijf een schoonmaakonderneming geworden.

Door liplezen werd de sociale wereld groter

,,Een buurvrouw zei ooit tegen mij dat het geluk wel een keer zou komen na weer een teleurstelling”, zegt Jelle Threels (32) in het AD. ,,Het heeft even geduurd, maar ze kreeg uiteindelijk wel gelijk. Ik had zo veel pech, pech, pech. Met baantjes, ik heb me suf gesolliciteerd, maar steeds werd ik vanwege mijn doofheid afgewezen. Ik had geen geluk met vrouwen, op school werd ik gepest, werd ik bespot. Toen ik 6 was, kwam ik onder een bus terecht, een zwaar ongeval. Het is soms heel moeilijk.”

Jelle Threels is doof geboren, net als zijn zus. Met een gehoorapparaat hoort hij slechts omgevingsgeluiden. Hij heeft leren liplezen, waardoor zijn sociale wereld groter werd. Zijn moeder zit bij het gesprek om woorden en zinnen te duiden. ,,Mensen moeten duidelijk articuleren, want zonder dat heb ik moeite iemand te begrijpen. Ze moeten me ook recht aankijken en niet even opzij kijken. Dan zie ik hun lippen niet meer. Mensen moeten de tijd nemen om iets te zeggen. Even snel iets vertellen gaat niet.”

Geen achterstand meer

Threels beheerst ook de gebarentaal: ,,Maar dan heb je vaak alleen contact met dove mensen. Door liplezen kan ik met iedereen communiceren. Ik ben mijn ouders wel dankbaar dat ze mij hebben leren liplezen en dat ik naar een ‘normale’ school ben gestuurd. Hoewel ik door mijn beperking altijd met een achterstand begin, voel ik dat niet meer als een nadeel. De wil om te slagen zit diep in mij.”

Ik zou graag mensen met een beperking in dienst nemen, zodat ze later zelf een bedrijf op kunnen zetten Jelle Threel, oprichter schoonmaakbedrijf

Dat heeft Threels ook op het voetbalveld. Hij speelt bij een clubje in geboorteplaats Ederveen en is inmiddels ook doorgedrongen tot het Nederlands dovenelftal. Met een beetje geluk plaatst de spits zich met zijn team voor het wereldkampioenschap in Brazilië in de zomer van 2021. ,,Als de scheidsrechter fluit, hoor ik dat niet. Mijn ploeggenoten zijn wel gewend dat ik doorga, als de scheidsrechter heeft gefloten. Ik merk het pas als tegenstanders mij laten lopen. In een dovenwedstrijd werken we met vlaggen. Dan zie ik het als de scheidsrechter een beslissing heeft genomen.”

Publieksprijs: beste zzp-ondernemer van Nederland

Een kleine week geleden won Threels met zijn bedrijf de publieksprijs als beste zzp’er van Nederland. In een veld van veertienhonderd deelnemers kwam hij als beste uit de bus. ,,Het is voor mij een bevestiging dat ook mensen met een beperking een bedrijf kunnen hebben en succesvol kunnen zijn. Ik zou graag mensen met een beperking in dienst nemen, ze het vak leren, zodat ze later zelf een bedrijf op kunnen zetten.”

Threels is een doorzetter. ,,Ik ben kok geweest, maar dan moet je in een team werken. Dat lukte niet en als kok heb je ook geen sociaal leven. Daarna heb ik in een autogarage gewerkt. Dat liep ook slecht af. Als monteur moet je soms kunnen luisteren naar geluiden van de auto. Het is lastig als je niet merkt dat de motor al loopt. Ik wil het graag zelf kunnen. Als ondernemer wordt je gebeld, maar daar heb ik niets aan. Er is de app met een gebarentolk, die vertelt wat de beller wil. Daar betaal ik voor, maar dat heb ik ervoor over. Ik wil slagen. Met hard en veel werken kom je ver.”