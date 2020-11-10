Een zakje thee is een beetje saai. Theedrinken spannender maken, dat is de missie van Pim de Rijke (22) en Teun Holtman (23). Ze ontwikkelden de theekristallen van SomeTea.

Lees verder onder de advertentie

Teun Holtman werkt al jaren in de horeca en vond thee altijd maar een saai product, zo vertelt hij aan het ED. ,,Het is niet spannend, thee loopt achter. Je wilt op zoek naar een wauwmoment, maar met een simpel zakje vind je dat niet. Losse thee is daarentegen wel interessant, maar dat is weer moeilijk te doseren en niet altijd hygiënisch. Er zit dus eigenlijk een groot gat tussen zakjes thee en losse thee en daar ben ik over na gaan denken.''

Lees ook: Oprichters De Vegetarische Slager gaan samenwerking aan met Tea by Me

Begin 2019 ontmoetten Teun Holtman en Pim de Rijke elkaar op een startupfestival en staken de koppen bij elkaar. De Rijke: ,,We wilden iets compacts maken in de juiste dosering, maar echt makkelijk was het niet.''

Lees verder onder de advertentie

Theebladeren blijven vers

Een halfjaar laten was daar de doorbraak: gekristalliseerde theebolletjes, met de hand gemaakt. De mannen gebruiken honing, verse theebladeren en een vruchtenmix voor hun product. Door het kristalliseren blijven de theebladeren vers.

,,Het wauweffect is dat je de theebol in heet water uiteen ziet vallen, en vervolgens de theebeleving. Wat je ziet, ruikt en proeft, dat klopt." Met een bolletje kan zowel een kop als een pot thee worden gezet.

We zijn nu bezig met het automatiseren van het productieproces, zodat we straks twintig keer meer theekristallen per uur kunnen maken Pim de Rijke, SomeTea

In de zomer van 2019 schreven de mannen van SomeTea zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat het bedrijf steeds serieuzere vormen begon aan te nemen. De Rijke: ,,We kregen de kans om onze theekristallen een tijdje te verkopen bij Coffeelab in Eindhoven. Zij kregen korting en in ruil daarvoor konden we onze theekristallen testen. Elke klant kreeg een feedbackformulier en die testfase was erg waardevol.''

Lees verder onder de advertentie

Het gaat steeds beter met het bedrijf. ,,We zijn nu bezig met het automatiseren van het productieproces, zodat we straks twintig keer meer theekristallen per uur kunnen maken.''

Relatiegeschenken voor bedrijven

Daarnaast is het duo bezig met een switch naar de consumentenmarkt. ,,Mede door de coronacrisis was deze switch nodig, maar dat doen we ook omdat we merken dat consumenten graag een pakket met theekristallen willen kopen. Bijvoorbeeld voor thuis of als cadeau.‘’ De theekristallen worden nu ook verkocht als relatiegeschenken voor bedrijven.

Lees ook: Jonge ondernemers (22 en 23) richten zich met hun theebedrijf op thuiswerkers

Lees verder onder de advertentie

De Rijke heeft het geluk dat hij kan afstuderen in zijn eigen bedrijf. Dat maakt de speciale studentondernemersregeling van Hogeschool Fontys mogelijk. ,,Daardoor kan ik veertig uur per week in SomeTea stoppen", vertelt hij. ,,Anders was het voor mij een stuk lastiger geweest om studie en bedrijf te combineren.''

Teun Holtman is het daar mee eens. ,,Ik moet nog op zoek naar een meeloopstage, maar dat kan niet bij ons bedrijf. Nu merk ik dat het soms zoeken is naar de juiste balans.''

‘Iedere win is je eigen win’

Beiden zijn ze er in ieder geval wel zeker van dat ze willen blijven ondernemen. De Rijke: ,,Ik vind de vrijheid die erbij komt kijken heerlijk. En de afwisseling. Op elk vlak kijk je mee: van de postbezorging tot de marketing. Dat maakt het ook leerzaam." Holtman vult daar op aan dat het zo fijn is om zelf alles te bepalen. ,,Iedere win is je eigen win en daar mag je dan extra trots op zijn."

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Jonge ondernemer (24) start in crisis eigen bedrijf: ‘Uitdagingen, daar hou ik van’