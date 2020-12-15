Met de lancering van Double Dutch is het vanaf nu mogelijk online te doneren aan goede doelen. Reclamebureau KesselsKramer, tevens aandeelhouder, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het digitale platform, de app en de merkpositie. Double Dutch is een initiatief van het wereldberoemde Nederlandse kunstenaarsduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin.

Internationaal betaalplatform Adyen is partner, dat met Adyen Giving online geven aan goede doelen eenvoudig en transparant maakt. Double Dutch maakt het mogelijk om online giften te combineren met digitale kunstwerken van bekende kunstenaars als Derrick Adams, Sterling Ruby en Jamie Reid. Ook topmodel Gigi Hadid heeft werk beschikbaar gesteld. De aangesloten internationale goede doelen richten zich op belangrijke thema’s als klimaat, inclusiviteit, gelijkheid en bestrijding van COVID-19. Double Dutch is een initiatief van het wereldberoemde Nederlandse kunstenaarsduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin, samen met Laura Bailyn- oprichter van KidFund, een spaarapp voor kinderen.

Doelgroep: de ‘digital native’

Het bureau KesselsKramer, dat aan de basis stond van bol.com, citizenM en Ben, is met een klein percentage aandeelhouder en medeverantwoordelijk voor de naamgeving en branding, maar ook voor de technische realisatie van het platform, de app en de wereldwijde social media campagne. Diederik Sjardijn van KesselsKramer over deze bijzondere samenwerking: ,,Bij KesselsKramer richten we ons op challenger merken die een jonge ‘digital native’ doelgroep willen aanspreken en dat zijn met regelmaat startups. Zij kiezen ervoor om vooral eerst online te groeien en te ontwikkelen. Net als Double Dutch.”



Kunstzinnig geven met Double Dutch

,,Double Dutch is ons antwoord op het crisisjaar 2020”, zegt medeoprichter Laura Bailyn. Het donatieplatform helpt goede doelen om geld in te zamelen voor hetgeen er echt toe doet. Bailyn: ,,Feitelijk zorgen schenkingen jaarlijks voor een omzet van 289 miljard euro (350 miljard dollar). Het doen van giften is een krachtige en persoonlijke manier een ander te helpen en ervoor te zorgen dat er financieel meer ruimte is om te ademen. Met Double Dutch geef je iemand een prachtig geschenk.”

Derrick Adams, Sterling Ruby en Gigi Hadid

Gebruikers van Double Dutch kunnen zonder transactiekosten een kaart kopen met kunstwerken van onder anderen Gigi Hadid, Derrick Adams, Sterling Ruby en Jamie Reid en naar een vriend sturen. Aan de digitale werken wordt een geldbedrag gekoppeld dat naar een goed doel naar keuze gaat. De opbrengsten van de kaart worden 50/50 gedeeld met de kunstenaar, die dan ook de mogelijkheid heeft zijn of haar deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel naar keuze. Het platform kan ook worden gebruikt voor het aanvragen van contante ‘giften’ voor een bepaald doel, zodat gebruikers geld kunnen inzamelen voor thema’s en goede doelen die zij belangrijk vinden. Double Dutch-gebruikers kunnen hun eigen digitale ‘wall of art’ creëren door de door hen gekozen kaarten en gesteunde goede doelen tentoon te stellen op hun eigen Double Dutch-pagina.