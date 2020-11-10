Koffiebedrijf Wakuli haalt 1,8 miljoen euro extra op voor expansie

Met een aanvullende financiering van 1,8 miljoen euro van onder andere Rubio Impact Ventures legt koffiebedrijf Wakuli een stevige basis onder een ambitieus groeiplan voor de komende jaren. Met het bedrag wil de Amsterdamse start-up het aantal koffie-abonnementen vergroten en koffieboeren van een beter inkomen voorzien.

Lees verder onder de advertentie

Wakuli werd in 2019 opgericht door Yorick Bruins en Lukas Grosfeld. De snelgroeiende onderneming levert premium koffie rechtstreeks aan consumenten, thuis in de brievenbus. Consumenten kunnen wekelijks of maandelijks vers gebrande koffie ontvangen zonder ergens aan vast te zitten. Via het online platform van Wakuli staan consumenten en boerencoöperaties die de koffie produceren rechtstreeks in contact met elkaar, zodat het altijd duidelijk is waar de koffie vandaan komt en hoeveel de boeren er aan verdienen.

Lees ook: Koffie-startup Wakuli: geen succes bij Dragons' Den, wel bij andere investeerders

Van de jaarlijkse mondiale omzet in de koffiesector, 170 miljard euro, eindigt slechts tien procent in de zakken van de boeren in de productielanden. Door handelaren, retailers en inkopers over te slaan, breekt Wakuli met dit traditionele handelsmodel en legt het bedrijf het zwaartepunt daar waar het moet liggen: bij de boer. Het mes snijdt aan twee kanten. Boeren ontvangen een twee tot drie keer hogere prijs voor hun product, terwijl consumenten niet meer betalen voor hun koffie.

Lees verder onder de advertentie

Rubio Impact Ventures investeert in Wakuli

Het Nederlandse Rubio Impact Ventures (voorheen Social Impact Ventures) investeert samen met een aantal business angels 1,8 miljoen euro in Wakuli. ,,Wij zijn bijzonder blij een bijdrage te kunnen leveren aan het verwezenlijken van de ambities van Wakuli", zegt Willemijn Verloop, partner bij Rubio. ,,Een prachtig voorbeeld van een onderneming die met een vernieuwende aanpak voor een substantiële verandering in de keten kan zorgen, en daarmee goed in onze portfolio past."

Een prachtig voorbeeld van een onderneming die met een vernieuwende aanpak voor een substantiële verandering in de keten kan zorgen, en daarmee goed in onze portfolio past Willemijn Verloop, partner bij Rubio Impact Ventures dat in Wakuli investeert

Samenwerken met boerencoöperaties

Wakuli gaat langdurige samenwerkingen aan met boerencoöperaties van kleinschalige boeren in productielanden om consumenten zo goede koffie tegen een faire prijs te kunnen leveren. ,,De snelle groei van Wakuli toont aan dat de consument gelooft in kwaliteitskoffie die op een duurzame en eerlijke manier wordt geproduceerd”, aldus Yorick Bruins van Wakuli.

Drieduizend boerenfamilies een betere toegang tot de markt geven

Op dit moment neemt Wakuli koffie af van ongeveer vijfhonderd boeren. Het bedrijf verwacht met deze kapitaalinjectie eind volgend jaar minstens drieduizend boerenfamilies betere markttoegang te verschaffen met als eerste doel om het inkomen uit koffie met minstens 25 procent te verhogen.

Lees verder onder de advertentie

Die toename wordt gedreven door het gemak van koffie bestellen zonder verzendkosten. Consumenten en bedrijven kunnen via het my.wakuli-platform eenvoudig hun gewenste koffie hoeveelheid aangeven. Wakuli heeft nu tienduizend abonnees. Eind volgend jaar moeten dat er tenminste vijftigduizend zijn. Door het vele thuiswerken nam de omzet volgens de oprichters met dertig procent per maand toe.

Wakuli zal het extra kapitaal verder gebruiken voor de eerste stappen buiten Nederland en voor verdere verbetering van het eigen digitale platform. Zo wordt de flexibiliteit op my.wakuli vergroot, waardoor koffie bestellen eenvoudiger wordt. Daarnaast gaat het platform het mogelijk maken om feedback van consumenten direct door te sturen naar boeren (en vice versa).