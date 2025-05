OfficeNext: de slimme oplossing voor zakelijk en consumentgericht inkopen

Lees verder onder de advertentie

„OfficeNext biedt een ongeëvenaarde combinatie van snelheid, betrouwbaarheid en automatisering’’, vertelt Konrad van den Bosch. „Door directe leveringen vanaf de bron zonder tussenkomst van extra magazijnen, kunnen ze snel en efficiënt leveren. Klanten profiteren van veilige betaalmogelijkheden via Mollie, inclusief achteraf betalen, en het platform is Thuiswinkel Waarborg-gecertificeerd. Dit geeft vertrouwen en zorgt voor een veilige winkelervaring.”

Wat OfficeNext écht onderscheidt, aldus Van den Bosch, is de volledige automatisering en het ‘zero touch’ leveringsproces. „Producten van HP worden direct vanaf de bron naar de eindklant verzonden, zonder tussenliggende magazijnen. Dit betekent geen onnodige overslag – vandaag besteld, morgen geleverd. Het platform is volledig geautomatiseerd, wat zorgt voor maximale efficiëntie, betrouwbaarheid en snelheid. Bovendien leidt dit tot minder transportbewegingen, wat bijdraagt aan een lagere CO₂-voetafdruk en duurzaamheid.’’

Klanten vinden hier alles van kantoorartikelen en gereedschap tot IT-hardware en verbruiksartikelen Konrad van den Bosch

Technologische basis en strategische samenwerking

Het platform van OfficeNext is gebouwd op een ‘best-of-breed’ composable commerce-structuur, ontwikkeld door Originem. Deze technologische basis integreert diverse oplossingen, waaronder Akeneo Product Cloud voor productbeheer, Interlayer.cloud als ESB die naadloos alle systemen verbindt, en Loop54 voor geavanceerd zoeken. „Dankzij deze aanpak biedt OfficeNext schaalbare, datagedreven oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van zowel bedrijven als consumenten.’’

Breed assortiment en distributienetwerk

Via koppelingen met magazijnen van grote distributeurs als ALSO Benelux en PBS Benelux biedt OfficeNext een breed scala aan producten, zegt Van den Bosch. „Het huidige aanbod van 50.000 artikelen zal snel worden uitgebreid met nog eens 30.000 nieuwe producten. Klanten vinden hier alles van kantoorartikelen en gereedschap tot IT-hardware en verbruiksartikelen.’’

OfficeNext is meer dan een leverancier – het is een strategische partner die bedrijven en consumenten helpt efficiënter te werken Konrad van den Bosch

Samenwerkingen OfficeNext met A-merken

OfficeNext werkt samen met vooraanstaande merken zoals HP, Apple, Canon, Fellowes, Neomounts, ASUS en Lenovo. Deze partnerships zijn cruciaal in een snel groeiende markt voor hardware met AI-functionaliteiten. Het platform biedt hoogwaardige producten en slimme oplossingen die bijdragen aan productiviteit en efficiëntie.



Toegankelijkheid en Europese richtlijnen

Het platform is ontwikkeld met oog voor Europese toegankelijkheidswetgeving (EAA), waardoor ook gebruikers met een visuele beperking eenvoudig toegang hebben tot de website. Van den Bosch: „Dankzij een samenwerking met Eye-Able is OfficeNext het eerste platform in de branche dat een speciale tool biedt om de website toegankelijk te maken. Vanaf juni is dit wettelijk verplicht, maar voor OfficeNext is dit een logische stap omdat toegankelijkheid voor iedereen een kernwaarde is.’’

Management en visie

OfficeNext wordt geleid door een enthousiast, jong team vanuit het bruisende havengebied Westerpark in Amsterdam. Dit team combineert technologische expertise met marktkennis om bedrijven en consumenten te ondersteunen in efficiënter inkopen. „Wij willen onze klanten volledig ontzorgen. OfficeNext is meer dan een leverancier – het is een strategische partner die bedrijven en consumenten helpt efficiënter te werken.”



OfficeNext is zowel voor consumenten als bedrijven gecertificeerd met het Thuiswinkel Waarborg Konrad van den Bosch

Certificeringen en lidmaatschappen

OfficeNext is zowel voor consumenten als bedrijven gecertificeerd met het Thuiswinkel Waarborg. Daarnaast zal het platform dit jaar ISO 9001 en EcoVadis Zilver certificeringen behalen, waarmee het zijn inzet voor kwaliteit en duurzaamheid onderstreept. OfficeNext is tevens lid van NLdigital, wat bijdraagt aan het versterken van de digitale infrastructuur en kennisdeling binnen de branche.



Meer dan alleen producten

OfficeNext biedt meer dan een traditionele webshop. Dankzij de technologische infrastructuur van Originem kunnen klanten rekenen op maatwerkoplossingen, schaalbaarheid en snelheid. „Het platform blijft zich continu verbeteren, voldoet aan Europese toegankelijkheidsrichtlijnen en biedt een toekomstbestendige oplossing voor zowel zakelijke als consumentgerichte inkoop.’’