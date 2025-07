Vissmaak zonder schuldgevoel: ‘Dankzij ons product geniet ik weer van mijn moeders visschotel’

Vis mag dan razend populair zijn, de visindustrie kent ook schaduwkanten. Door overbevissing, microplastics en andere zorgen gaan steeds meer mensen op zoek naar een alternatief. De start-up Monkeys By The Sea biedt zo’n alternatief: een plantaardig alternatief voor vis, zonder soja of palmolie. Helemaal vegan, maar met de unieke smaak van vis.

Lees verder onder de advertentie

Op de Impact Fair 2025, spraken we Sarah Dachos, brand ambassadeur van de foodtech-startup. Ze heeft een wat andere achtergrond dan de meeste aanwezigen op de Jaarbeurs. Ze groeide op in Philadelphia, meldde zich aan bij de Amerikaanse marine en zag in Afrikaanse wateren van dichtbij hoe illegale



visserij ecosystemen verwoestte. Hoewel ze zelf van vis hield, begon Dachos zich steeds ongemakkelijker te voelen bij het eten ervan. Eerst probeerde ze duurzaam gevangen vis te consumeren, maar uiteindelijk gaf ze het eten van vis grotendeels op.

Dankzij onze producten kan ik eindelijk weer genieten van visgerechten Sarah Dachos Monkeys By The Sea

Totdat ze, na jaren in Afrika en Washington, in Nederland neerstreek en het team van Monkeys By The Sea ontdekte. Ze sloot zich aan bij de missie van oprichter Thijs Wullems; een gezondere oceaan voor volgende generaties. „Dankzij onze producten kan ik eindelijk weer genieten van visgerechten, zoals de visschotel van mijn moeder. Dat is decennia geleden voor mij”, aldus Dachos.

Lees ook: Dit vlees ruikt, smaakt en oogt als vlees, maar het is plantaardig en komt uit de printer

Lees verder onder de advertentie

Plantaardige vis: net echte tonijn



Monkeys By The Sea richt zich op ‘seafood-inspired products’, oftewel plantaardige alternatieven voor vis. Ze zijn ontworpen om lekker te smaken voor zowel flexitariërs als regelmatige viseters. De lijn bestaat uit producten als vissticks, visfilets, tonijnstukken en krabsalade.

„Onze tonijnstukken Ocean Chunks zijn zo realistisch dat je denkt dat je echte tonijn eet. Qua smaak, textuur en hoe je ermee kunt koken, lijkt het vrijwel identiek aan ‘zwemmende’ tonijn, ook qua eiwitgehalte. De Ocean Chunks zijn gemaakt op basis van erwtenproteïne en bevatten algenolie voor Omega 3.” Het maakt het een aantrekkelijk ingrediënt voorchefs, hotels of cateringbedrijven.

Lees ook: Je eigen branche creëren: Maaike maakt plantaardige kant-en-klaarmaaltijden

Lees verder onder de advertentie

Ecologische voetafdruk en circulair ontwerp



Naast smaak en voedingswaarde zet Monkeys By The Sea zich sterk in voor duurzaamheid. Voor een aantal producten liet het bedrijf zogenaamde life cycle assessments (LCA’s) uitvoeren door de Kleine Consultant uit Wageningen. Zo weten ze nu dat hun krabsalade verantwoordelijk is voor vijf keer minder CO2-uitstoot dan de traditionele krabsalade.

Dachos: „Voor die salade gebruiken we de voetjes van oesterzwammen, die normaal worden weggegooid. Dat maakt het niet alleen een circulair proces, maar ook een significant duurzamere keuze.” De plantaardige tonijn van het bedrijf blijkt zelfs 85 procent minder uitstoot te hebben dan reguliere tonijn. Een gigantisch potentieel voor impact als grote afnemers de switch gaan maken.”

Lees ook: Vegan Masters wil de wereld 'veganizen', maar het moet wel 'fokking lekker' zijn

Lees verder onder de advertentie

De doelgroep: niet alleen veganisten



Hoewel de producten volledig vegan zijn, richt Monkeys By The Sea zich niet specifiek op vegans. „Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit flexitariërs, mensen die hun dieet wel willen aanpassen – zonder per se volledig over te stappen op plantaardig,” legt Dachos uit. „Voor veganisten die nooit dierlijke vis hebben gegeten, kan de intense vissmaak en -textuur van de producten heel verrassend zijn.”



Monkeys By The Sea is een Nederlands bedrijf dat zich ook richt op internationaal succes. “We hebben al een kleine aanwezigheid in



België, en we werken nu aan uitbreiding naar Duitsland,” zegt Dachos. De ingrediënten komen grotendeels van Nederlandse bodem. Ook gebruiken ze gezuiverd zeewater buit Nationaal Park Oosterschelde, dit geeft een unieke zilte toon aan de producten.

Lees ook: Manons duurzame bedrijf ging failliet: ‘Te duurzaam is mijn dood geworden met Zustaina’

Lees verder onder de advertentie

Ondersteuning door de Fair Future Challenge



Een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf was het winnen van de Fair Future Challenge Award, een initiatief van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij waarmee ze niet alleen 100.000 euro aan prijzengeld ontvingen, maar ook toegang tot waardevolle netwerken. Dachos: „Dankzij de prijs konden we een marketingbureau inschakelen en hebben we toegang tot evenementen zoals deze Impact Fair.”



Rest de vraag: waarom die naam, Monkeys By the Sea? „Die verwijst naar een onderzoek van de Universiteit Leiden. Apen onderzoekers ontdekten dat apen die aan de kust leven grotere hersenen hebben dan dezelfde apen in de jungle, die voornamelijk fruit en insecten en dergelijke eten. Het eten van een gevarieerd dieet met veel eiwit, vanuit zeewier, algen en dat soort dingen, maakt ze dus intelligenter, die apen aan zee.”

Lees ook: Genoeg voor ENOUGH? Nederlandse startup in plantaardige eiwitten krijgt 40 miljoen