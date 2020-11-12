Markteffect: podcasts steeds belangrijker voor zakelijke luisteraars

Uit de vierde Podcast Monitor van onderzoeksbureau Markteffect blijkt onder meer dat 24 procent van de luisteraars naar podcasts dat doet voor zakelijke doeleinden. Er is bovendien een toename in het aantal luisteraars dat aangeeft daardoor een andere kijk op het werkgebied te hebben gekregen. Meer weten? Op initiatief van As We Speak Podcasts zijn de resultaten van de Monitor ditmaal niet alleen te lezen, maar juist ook te beluisteren. Precies: als podcast.

De populariteit van de podcast blijft onverminderd stijgen in Nederland. Inmiddels luistert bijna de helft van alle Nederlanders (47 procent) wel eens naar een podcast. Ten opzichte van de voorgaande meting (mei 2020) betekent dit een stijging van maar liefst 7 procent.

Het percentage luisteraars dat podcasts luistert voor zakelijke doeleinden, is gelijk aan de vorige meting (24 procent). Onder zakelijke luisteraars ziet Markteffect echter vooral een toename in het aantal luisteraars dat aangeeft een andere kijk op het werkgebied te hebben gekregen dankzij de beschikbare, vakspecialistische podcasts (45 procent). Men is op zoek naar nieuwe inzichten om het werk nog beter uit te kunnen voeren en haalt deze het liefst uit een actuele en praktische zakelijke podcast.



De Podcast Monitor werd uitgevoerd onder 1.033 respondenten in de leeftijd van 16 jaar en ouder, is een initiatief van onderzoeksbureau Markteffect en werd mede mogelijk gemaakt door As We Speak Podcasts. Dit fullservice podcast bureau voor bedrijven en organisaties, is opgericht door specialisten in het vertellen van merkverhalen.

De volledige rapportage is te downloaden via deze link, maar veel leuker nog, hierboven te beluisteren.



Podcast over de podcastmonitor

Op initiatief van As We Speak Podcasts delen onder leiding van Dorus van Mosselveld (Rauwkost) Chris Bergström (Man Man Man de Podcast), Joep van der Laan (Mindshare) en Michael Petit (Markteffect) hun visie over het rapport en de ontwikkelingen van de podcastmarkt in Nederland.

