Na het failliet van VanMoof leken kapotte fietsen van de e-bikegigant compleet waardeloos, want reparatie was onmogelijk. Fietsenmaker Tamor Hartogs heeft daar iets op gevonden: de e-bikes kunnen wel degelijk worden gefixt. Daar zijn zowel de Amersfoortse ondernemer als zijn klanten maar wat blij mee.

Als vanouds hangen ze weer in de winkel van Tamor Hartogs in Amersfoort: de fietsen van VanMoof, klaar om gerepareerd te worden. Iets waar de eigenaar van De Broers Fietsreparateurs maar wát blij mee is. Een maand geleden stond de situatie er immers heel anders voor. Toen zag Hartogs in één klap 30 procent van zijn werk en omzet verdampen, nadat bij samenwerkingspartner VanMoof het faillissement was uitgesproken.

Dat was een ongekende klap voor Hartogs en zijn klanten. Naast zijn omzet zag de ondernemer - die een ‘Certified VanMoof Workshop’ had - ook duizenden euro’s aan onbetaalde facturen in rook opgaan. Zijn klanten verschenen radeloos in zijn winkel. Met de beslaglegging op de VanMoof-onderdelen, was hun fiets opeens waardeloos geworden. Aan hun tweewieler viel weinig meer te repareren.



Repareren zonder VanMoof-producten

Maar een maand later lijkt het tij gekeerd. De zon is in zijn winkel weer gaan schijnen. ,,Ja,” zegt hij in het AD, ,,ik sta hier een stuk vrolijker. Een paar weken geleden had ik geen idee wat me overkwam. Ik vond het verschrikkelijk, óók voor de klanten voor wie we ons al anderhalf jaar inzetten. Die moesten we opeens enorm hard en wreed teleurstellen. Was er dan écht geen oplossing?”

Jawel, weet Hartogs inmiddels. Want hij en zijn team zijn inmiddels tot één conclusie gekomen: ,,We kunnen de fietsen wel degelijk repareren - zónder dat we daarvan afhankelijk zijn van VanMoof-producten. We hebben ze dus niet meer nodig.” Hij haalt zijn schouders op. ,,Dat klinkt pittig, maar is echt zo. En ik durf zelfs te stellen dat de fietsen er ook een stuk toekomstbestendiger door zijn geworden. Ze gaan nu langer mee.”



Kwalitatief betere alternatieven

Hoe hij zover is gekomen? Door creatief na te denken en vooral zijn eigen fietsenkennis in te zetten, stelt hij. ,,Het motto van VanMoof? Als iets kapot is, dan moet je het vervangen. Nou, dat doen we nu anders. We repareren én hebben kwalitatief betere alternatieven gevonden. Alle problemen - een defect aan de knoppen in het stuur, aan de accu of de e-shifter en ga zo maar door - kunnen we dus verhelpen. De fietsen kunnen weer rijden.”

Die boodschap is ook veel van Hartogs klanten niet ontgaan. De telefoon staat roodgloeiend en zowel de winkel als het reserveringssysteem staan vol met VanMoofs die onder handen genomen moeten worden. ,,Iedereen is zó positief - echt fantastisch om te merken. En het nieuws gaat als een lopend vuurtje rond. Uit alle windstreken - van Maastricht tot Groningen of Antwerpen - weten ze ons nu te vinden.”



Klanten uit München

Zo stonden er een paar weken geleden nog mensen uit München bij Hartogs op de stoep. ,,Die hadden gehoord dat wij een accu konden reviseren en waren speciaal voor onze zaak naar Amersfoort gekomen. Ze dachten dat ze hun fiets weg konden gooien, en gingen zó blij weg”, zegt hij breed grijnzend. ,,Dat is toch vet?”

Voorlopig ziet Hartogs de toekomst dan ook rooskleurig in. Bang dat hij door de e-bikefabrikant - mocht deze een doorstart maken - op de vingers wordt getikt, is hij dan ook niet. ,,Nee,” klinkt zijn nuchtere antwoord, ,,al kan ik me voorstellen dat een nieuwe partij wel met me wil praten over onze vondsten. Maar voordat dat gebeurt, moeten we het eerst over wat factuurtjes hebben. Daar staan er nog te veel van open.”