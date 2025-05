EcoWrap Solutions, opgericht door zes studenten aan de Hogeschool Inholland, levert duurzame hoezen die om pallets en rolcontainers kunnen tijdens transport en plastic wegwerpfolie vervangt. Het idee viel in de prijzen bij Student Company en in de smaak bij de eerste klanten. ‘Plastic folie is een wegwerpproduct, zonde. Wij laten zien dat het anders kan.’

EcoWrap Solutions is ontstaan als project binnen de hbo-minor Innoveren & Ondernemen aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar. Studententeams kregen zes maanden om een idee te bedenken, ontwikkelen, produceren en verkopen. De beste studentbedrijven maakten kans op de prijs Student Company (een programma van stichting Jong Ondernemen).

We wilden dit proces aanpakken door een herbruikbare hoes te ontwikkelen die eenvoudig het plastic kan vervangen Liselotte van Veen

Maar voor Luuk Woerden en Liselotte van Veen, twee van de zes oprichters, ging dit veel verder dan alleen een schoolopdracht. „Het begon met de uitdaging om een product te ontwerpen, maar al snel werden we een echt bedrijf, ingeschreven bij de KvK, en zelfs met onze eerste klanten”, vertelt Luuk in De Ondernemer Live.

Van minor naar innovatie

Samen dachten Luuk en Liselotte buiten de gebruikelijke kaders. „In plaats van te zoeken naar een algemeen probleem, kozen we ervoor om te kijken naar afvalstromen”, legt Liselotte uit. Zo kwamen ze uit bij de logistieke sector, waar plastic folie een enorme afvalbron is. Deze folie wordt gebruikt om pallets en rolcontainers te stabiliseren tijdens transport, maar wordt vaak na één gebruik weggegooid. Daarnaast wordt dit plastic vaak in een algemene afvalbak gegooid en is het daardoor moeilijk te recyclen.

„Dit wegwerpplastic is de tweede grootste afvalbron in de logistiek”, vertelt Luuk. „We wilden dit proces aanpakken door een herbruikbare hoes te ontwikkelen die eenvoudig het plastic kan vervangen.”

Van idee tot prototype

De weg naar een werkend product was niet zonder uitdagingen. Luuk: „We hadden eerst een concept, maar wisten weinig van de logistieke markt. Daarom gingen we langs veel bedrijven om feedback te verzamelen. We ontdekten dat ons eerste idee niet werkte, maar door met vijftien bedrijven te praten, kregen we een duidelijk beeld van wat wél nodig is. Hierdoor konden we de hoezen optimaal ontwikkelen.”

Het eerste prototype werd letterlijk met de hand gemaakt. „We gebruikten oude reclamezeilen die mijn vader in de schuur had liggen”, lacht Liselotte. Uiteindelijk schakelden ze de hulp in van een lokale zeilmakerij om een functioneel product van lichte en duurzame materialen te produceren.

De hoes van EcoWrap Solutions voor pallets. Foto: Dingema Mol

De markt overtuigen van afvalprobleem

Hoewel de technische aspecten van de hoezen steeds beter werden, lag de grootste uitdaging bij het overtuigen van klanten. „We zijn allemaal van technische opleidingen, maar de commerciële kant, dat verkopen, vonden we lastig”, geeft Liselotte toe.

EcoWrap Solutions biedt duidelijke voordelen: eenmalige aanschaf, lagere kosten op de lange termijn, eenvoudiger in gebruik en natuurlijk een duurzame impact. Toch reageerden bedrijven aanvankelijk afwachtend. Luuk: „Ze zeiden: ‘Fantastisch idee, maar ik weet het nog niet.’ Vooral omdat het een nieuwe, ingrijpende oplossing is in een conservatieve sector.”

We zoeken naar bedrijven met gesloten logistieke processen, zoals supermarktketens en horeca-leveranciers Luuk Woerden

Om bedrijven te helpen bij de overstap, ontwikkelde het team bijvoorbeeld handleidingen en rekenmodellen. „We laten zien dat ons product in 99 procent van de situaties voldoet en voor piekmomenten zoeken we samen een oplossing”, legt Luuk uit. Inmiddels zijn de eerste klanten overtuigd. Ook omdat het product zichzelf terugverdient. „We hebben al twee kopende partijen, waaronder een horeca-verhuurorganisatie. Hun reacties zijn positief, en we blijven doorontwikkelen om het product nóg beter te maken.”

EcoWrap Solutions naar Athene

De overwinning bij de Student Company bevestigde dat EcoWrap Solutions meer is dan een schoolproject. „We kregen een 8,8 voor de minor én mogen Nederland vertegenwoordigen op het internationale evenement van Student Company in Athene”, glundert Luuk.

Het enthousiasme is groot, maar sommige teamleden moeten keuzes maken. Liselotte bijvoorbeeld, gaat toch voor een voltijd master Sustainability Management en stopt. „Het bedrijf is fantastisch, maar ik geloof dat ik alleen iets volwaardig kan doen als ik er 100 procent in ga”, legt ze uit. Al blijft ze op de achtergrond betrokken. „Ik wil het team altijd helpen waar ik kan.”

De hoes voor rolcontainers van EcoWrap Solutions. Foto: Dingema Mol

De toekomst van EcoWrap Solutions

Met de huidige successen is de ambitie groot. EcoWrap Solutions wil nog meer bedrijven overtuigen. „We zoeken naar bedrijven met gesloten logistieke processen, zoals horeca-leveranciers,” zegt Luuk. „Deze bedrijven kunnen de hoezen eenvoudig hergebruiken, wat belangrijk is voor het succes van ons product.”

We werken aan ideeën om drempels voor bedrijven verder te verlagen Luuk Woerden

Daarnaast kijkt het team vooruit naar nieuwe businessmodellen om uitdagingen in de markt te overwinnen. „We werken aan ideeën om drempels voor bedrijven verder te verlagen”, vertelt Luuk. Voorlopig blijft de focus op Nederland, maar wie weet wat de toekomst brengt. „We hopen nog veel bedrijven te inspireren en hen te helpen bij een duurzame transitie.”