Schoolspullen bij Action, kaarsen van Albert Heijn of kralensets voor een Amerikaanse megawinkel: allemaal bedacht en gemaakt door Avec in Tilburg. En dan te bedenken dat deze wereldspeler ooit zo goed als bankroet was. Het succes? „Aan managers, gezeik en targets doen we niet”, zegt Stefan Lanslots.

Lees verder onder de advertentie

Er is een boeddhist verloren gegaan aan Stefan Lanslots. Avec groeide in tien jaar van zo’n 40 naar 150 werknemers. Of dat er over nog eens tien jaar 250 zijn? De directeur haalt zijn schouders op. „We zien wel”, zegt Lanslots in het BD.

Oké. Maar bij het bedrijf zullen ze toch wel iets van een doel hebben? „We doen gewoon ons best, meer kun je niet doen.” Toch klinkt dat een beetje vreemd voor een bedrijf dat goed is voor 150 miljoen euro omzet.

“Belangrijker is dat we het hier leuk hebben met z’n allen” Stefan Lanslots, Avec

„Met de helft was ik ook al heel tevreden. Tuurlijk, de doelstelling is om te groeien. Maar ik ga niet zeggen: we moeten dit halen of dat.” Hij lacht: „Boeit mij dat nou. Belangrijker is dat we het hier leuk hebben met z'n allen.”

Lees verder onder de advertentie

Een creatieve stad in een stad

‘Hier’ is inmiddels een groot stuk van Tilburg. Avec, de grootste leverancier van creatieve producten in Europa, heeft een klein imperium in het Veemarktkwartier opgetrokken. Eerst bouwden ze daar een nieuw pand van vijf verdiepingen, daarna namen ze rijksmonument Het Patronaat iets verderop in gebruik. Ernaast verrijst op termijn een nieuw gebouw: De Lobby. Ook van Avec.

Als kers op de taart kwam onlangs het monumentale Duvelhok in handen van Avec. Daar is nu een grootscheepse verbouwing in volle gang.

Jules van Iperen/Pix4Profs | Stefans Lanslots voor het Duvelhok, dat wordt van top tot teen opgeknapt.

Lees verder onder de advertentie

Avec heeft ruimte nodig. In hun eerste kantoor is elke vierkante meter gevuld met spullen en werkplekken. Zelfs de kantine hebben ze ervoor moeten opgeven. Tegenwoordig lunchen ze bij de buren.

Het creatieve bedrijf heeft meerdere jaren achter de rug waarin het ‘heel, heel, heel goed’ ging; dit jaar ging het ‘heel, heel goed’. Dat is één ‘heel’ minder: het zijn roerige tijden op de wereldmarkt. Denk aan Trump en tarieven, oorlogsdreiging en noem maar op. Toch is Avec als flexibel bedrijf juist blij met die nogal onstabiele markten, vertelt Lanslots, terwijl hij hun kantoor (met een glijbaan naar de begane grond) laat zien.

Als jij goed bent voor je werknemers, krijg je dat harder terug dan wanneer je mensen afzeikt Stefan Lanslots Avec

Een soort wonderland is het. Er branden zes kaarsen in een speciale brandkast; ze worden getest op kwaliteit. Een ontwerper maakt net een vaas in de vorm van een laars, misschien leuk voor winkelketen Action. Er worden knutselspullen voor de Hema gemaakt. Een ander werkt aan minideegrollers met patroontjes voor Laura’s Bakery. Zo zijn er tientallen ontwerpers tegelijkertijd bezig.

Lees verder onder de advertentie

Lees meer: Creatief denken: met deze tips haal je het kind in jezelf weer naar boven

‘Avec is een ideeënfabriek’

Je kunt het zo gek niet bedenken of Avec maakt het. Eerst het ontwerp, dan rolt het uit de fabriek, vervolgens testen ze het en presenteren ze het aan grote klanten als Action. Die komen dan naar de showrooms toe – de showroom in Het Patronaat telt twee indrukwekkende verdiepingen – en kijken of ze geïnteresseerd zijn in wat Avec nu weer bedacht heeft.

„Een ideeënfabriek vind ik wel een mooie benaming”, zegt Lanslots. Hoe je voor die ideeën zorgt, welnu: 80 procent van het bedrijf bestaat uit vrouwen, ook op sleutelposities. „Al kijken we daar niet naar man of vrouw, we gaan voor de mensen die het beste zijn in hun vak.”

Lees verder onder de advertentie

We kijken niet naar man of vrouw, we gaan voor de mensen die het beste zijn in hun vak Stefan Lanslots Avec

Veel reizen helpt ook om creatief te blijven. Medewerkers zwermen over de hele wereld uit om te kijken wat er hip en happening is. Een hele dag in één winkel in Tokio doorbrengen om alle spullen te bekijken is hen niet vreemd.

En het gaat om de werksfeer, in één woord: relaxed. Lanslots: „Als jij goed bent voor je werknemers, krijg je dat veel harder terug dan wanneer je mensen afzeikt, ze targets oplegt en controleert.” Hij lacht. „Ons moeder kreeg ook geen targets, toch heeft ze met hart en ziel voor ons gezorgd. Ze was juist een slechtere moeder geweest als ze targets had gekregen.”

Waar de groei vandaan komt

Toen Lanslots bij Avec kwam, was het een groothandel voor ‘Alles voor educatie en creativiteit’ (afgekort Avec). Ze leverden spullen aan scholen en de papa- en mamawinkels, tweeduizend klanten in totaal. „Maar technisch gezien was Avec failliet.” Na een totale reorganisatie bleven alleen Action, Kruidvat en V&D nog als klanten over.

Lees verder onder de advertentie

Die eerste twee zijn nog steeds klant. Het Tilburgse bedrijf - sponsor van Willem II - groeide vooral op de vleugels van de Action mee. Tegenwoordig maakt Avec vijfduizend unieke producten, ook voor winkels in Amerika. Zoals het gigantische Dollar Tree met meer dan 16.000 zaken.

Eén van de twee verdiepingen showroom in rijksmonument Het Patronaat. Jules van Iperen/Pix4Profs

Lanslots, die normaal bedrijven overnam om ze weer op de been te krijgen, bleef plakken. „Avec bleek mijn bedrijfseconomische liefde. Het mooie? De vrijheid. We bepalen zelf wat we maken, waar we dat maken, aan wie we verkopen. Creativiteit staat voorop.”

Lees verder onder de advertentie

Lees meer: Zelfs Jutta Leerdam is fan: horeca- en retailconcept Gastrovino groeit als kool

Avec heeft ontwerpers in dienst waarvoor mensen uit de hele wereld afreizen om met ze te praten. De Ronaldo en Messi van de ontwerpwereld noemt Lanslots ze en dat meent hij bloedserieus.

Nieuw leven voor een vervallen rijksmonument

Het Duvelhok is de laatste aankoop van Avec. Lanslots laat het met trots zien. Het rijksmonument liep op zijn laatste benen; veel was er smerig of vervallen. Ze konden de ruimte goed gebruiken, maar hij kocht het ook uit liefde voor de stad en voor Avec, vertelt de directeur. En ze hebben die kantine natuurlijk nodig. Daar hebben ze zelfs een kok voor aangenomen.

Lees verder onder de advertentie

De renovatie van het Duvelhok is in volle gang; een megaklus is het. Jules van Iperen/Pix4Profs

„Alles het beste”, zegt hij over de grootscheepse renovatie. „Het is een monument uit 1860 en krijgt straks een energielabel.” Door de ramen in het sheddak kon je niet meer kijken, straks wel. De gigantische vloer ligt er helemaal uit om er vloerverwarming in te leggen en het op te knappen. Een prijswinnend interieurarchitect richt het in. „Niet chic, niet dikdoenerig, gewoon een leuke creatieve omgeving.”

Voor het zover is, moeten er nog duizend-en-een dingen gebeuren. Het nieuwe Duvelhok is eind dit jaar hopelijk klaar. Dan moet de buitenruimte nog aangepakt worden. Ook daar zijn genoeg uitdagingen, zoals de restauratie van het hele hek aan de straatzijde. Tot in de details moet het perfect zijn. „Ik hou van mooie dingen, heb een voorliefde voor dit soort gebouwen. En we zitten in de fase dat we wat kunnen teruggeven aan de maatschappij.”

Lees verder onder de advertentie

Stefan Lanslots en operationeel directeur Peter de Groot. Jules van Iperen/Pix4Profs

Na het tumult is het stil rond het Duvelhok De aankoop van het Duvelhok door Avec vorig jaar kwam als een verrassing voor de buurt, maar wel een welkome. Het monument kent een turbulente voorgeschiedenis. In 2014 wordt de bekende cabaretière Karin Bruers eigenaar van het rijksmonument. Onder het mom van ‘sociaal’ heeft ze veel plannen met het Duvelhok, maar die komen niet echt van de grond. In oktober 2020 komt het in handen van het Oisterwijkse vastgoedbedrijf Dokvast, dat meteen aan de slag gaat met de voorbereiding van de woon- en werkwijk Duveldorp. Het project maakt een valse start wanneer omwonenden de uitgelekte eerste schetsen zien. Daarop staan 175 stadswoningen en appartementen, onder meer een zeventig meter hoog gebouw. Ook een iets kleiner plan valt niet in de smaak. Dokvast houdt daaraan vast: het wil met de bouw van de woningen het monumentale Duvelhok renoveren en eraan verdienen. Veel kleinschaliger zien ze niet zitten. Daarna blijft het stil, tot Avec eind 2024 opeens de nieuwe eigenaar blijkt te zijn. Daarmee is voor de buurt de angel uit het pijnlijke dossier.